Cooler Master bringt den Shark X PC um 6.999,- US-Dollar

Cooler Master hat damit begonnen, den Shark X PC über seine Website zu einem auffälligen Preis von 6.999 $ zu verkaufen. Nicht schlecht!

Mehr zum Cooler Master Shark X PC

Auf der Website ist jedoch vermerkt, dass es sich um eine Vorbestellung handelt und später in diesem Jahr ausgeliefert wird. Diese offizielle Version des Shark X PC hat diesen Namen nicht ohne Grund. Sie ist sicherlich einzigartig mit seinem Meereskreatur-Design und ihrer “springenden” Ästhetik, da der Tower auf einer RGB-Basis sitzt. Das Mini-ITX-System wird als vorgefertigter Computer mit entschiedenen Spezifikationen im oberen Mittelbereich verkauft, was angesichts seines hohen Preises überraschend ist. Es verfügt über eine Intel Core i7-14700F-CPU, die in einem B760I-Motherboard mit 64 GB DDR6-6000-Speicher eingebettet ist. Gaming wird von einer RTX 4070 Ti Super mit 16 GB Arbeitsspeicher und 2 TB NVMe-Speicher abgewickelt. Cooler Master verbaut eine 850-W-Stromversorgung, einen Flüssigkeitskühler für die CPU mit einem 120-mm-Ventilator und einem Kühler.

Aufgrund von Platzbeschränkungen wird ein Riser-Kabel verwendet, um die GPU vertikal zu montieren. Das System ist dabei aufrüstbar, ihr müsst nur auf den Platz aufpassen. Weitere bemerkenswerte Merkmale des Hai-Computers sind eine beleuchtete Rückenflosse, die gleichzeitig als Wi-Fi-Antenne dient. Der GPU-Bereich bietet jedoch nur bis zu 11,9 Zoll Platz. Das würde technisch gesehen eine Nvidia Founders Edition RTX 4090/4080 GPU ermöglichen, aber ohne einen Millimeter zu ersparen, also ist es wirklich knapp. Es ist auch viel zu klein für eine Grafikkarte von Partnern des selben Kalibers, da deren Karten in der Regel etwa 13 Zoll lang sind. Diese Einschränkung, kombiniert mit dem 120-mm-CPU-Kühler, wird den Shark X PC wahrscheinlich nur aufgrund von Platzbeschränkungen auf Hardware im oberen Mittelbereich verbannen. Aber ein Hingucker ist das Teil allemal – was sagt ihr dazu?