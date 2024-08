Constance: Ein künstlerisches Hollow Knight mit einem Schuss Celeste

Ein Geschicklichkeitsspiel der anderen Art: Constance versinnbildlicht den Kampf gegen das Burnout mit ganz schön viel Action!

Über Constance

Im Spiel spielt ihr die Titelheldin und erkundet eine nicht-lineare, vernetzte Welt, die von Gefahr überrannt wurde. Diese Constance, die wir spielen, ist die bildliche Darstellung jener Frau in der realen Welt, einer Künstlerin. Dieses Spiel repräsentiert ihre Reise zur psychischen Gesundheit, wobei jedes der sechs Biome die verschiedenen Aspekte ihrer Psyche und ihrer persönlichen Geschichte nachahmt. Dabei geht es ganz schön zur Sache: Die Designs der Roboterfeinde und die Auswahl an farbenbasierten Fähigkeiten bei jeder Kampfbegegnung geben Gas. So wie Hollow Knight den akrobatischen Tanz und die rasenden Bewegungen von Insekten nachahmt, fühlt sich hier jeder Kampf an, als würde man einen Pinsel schwingen – ähnlich wie ein Künstler, der gerade mitten im Flow ist.

Verschiedene Pinseltechniken – wie das Splatoon-artige Einsinken in den Boden, Reisen und Angriffe aus der Farbe heraus – korrumpiert Constance. Bekommt sie die Möglichkeit zur Pause, erholt sie sich, doch wer unentwegt solche Techniken einsetzt, belegt die Heldin mit einer negativen Nebenwirkung. Diese könnt ihr erst an einem Checkpoint wieder los werden. Wer ein Leben verliert, kann entweder bei voller Gesundheit zum letzten Checkpoint zurückkehren, oder gleich weitermachen – allerdings nur mit 60 % des Lebens. Der Titel ist auch ein wirklich schönes Spiel. Der 2D-handgezeichnete Kunststil malt die Biome in allen Farben, außer Lila, dies ist der Heldin vorbehalten. Wir können gespannt sein, was bis Ende 2025 aus diesem Titel wird – seht euch selbst an, wie das Spiel in Action aussieht!