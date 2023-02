Company of Heroes 3 ab sofort auf Steam für PC erhältlich

Relic Entertainment und SEGA Europe Limited freuen sich bekanntzugeben, dass Company of Heroes 3, der mit Spannung erwartete dritte Teil der beliebten Strategie-Franchise, jetzt offiziell auf Steam für PC erschienen ist.

Was erwartet euch?

Das legendäre Strategie-Franchise ist zurück! Company of Heroes 3 bietet die ultimative Kombination aus Action, Strategie und Taktik. Übernimm das Kommando in Echtzeitkämpfen und führe als General einen Feldzug an, bei dem jede Entscheidung zählt.

Überwältigt die Gegner:innen mit neuen und bekannten Fraktionen, Einheiten und internationalen Kampfverbänden. Kommandiere auf der neuen dynamischen Kampagnenkarte Boden-, Luft und Marinestreitkräfte und baue Nachschublinien auf, um feindliche Vorstöße im Keim zu ersticken. Jedes Spiel läuft anders ab! Spielt in Kampagnen- und Gefechtsmodi in eurem eigenen Tempo, bevor ihr euch in rasante Mehrspieleraction stürzt. Entdeckt die verborgenen Geschichten eines atemberaubenden Kriegsschauplatzes im Mittelmeerraum mit zerstörbaren Umgebungen der nächsten Generation – mit Relics eigener Essence Engine in voller Pracht dargeboten.