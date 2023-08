Code Geass: Lost Stories (iOS, Android) angekündigt – Strategiespiel vom Feinsten?

Komoe Game hat angekündigt, dass die internationale Version von Code Geass: Lost Stories am 13. September zum Download zur Verfügung stehen wird. Mehr Infos zum Compilation-Film gibt’s gleich hier!

Mehr zu Code Geass: Lost Stories

Diese Entwicklung bedeutet, dass Spieler:innen auf iOS und Android das Strategie-RPG mit speziellen Meilenstein-Boni genießen können. Das Spiel wird gemeinsam von DMM Games (Japans größter Spieleplattform) und f4samurai entwickelt und ist offiziell von Bandai Namco Filmworks Inc. lizenziert. Code Geass: Lost Stories wird “3300 Sakuradite” und den Piloten “Lelouch (Schuluniform)” als speziellen Vorregistrierungsbonus verschenken, wenn alle Ziele erreicht werden, wobei die Anmeldungen jetzt bei 300.000 liegen. Wir werden bald in der Lage sein, mit unseren Lieblingspiloten und Knightmare Frames in Echtzeitkämpfe einzutauchen – außerdem können wir eine neue Geschichte erleben, die aus der Sicht von Lelouchs Freund erzählt wird und von Rache handelt.

Das Spiel bietet auch voll gesprochene Zwischensequenzen und atemberaubende Live2D-Animationen mit Fan-Fave-Charakteren aus The Black Knights, The Geass Order, dem Studentenrat der Ashford Academy, dem Office of Secret Intelligence und den Knights of the Round. Zero’s Burai, Suzaku’s Lancelot, Kallen’s Glasgow und Cornelia’s Gloucester werden ebenfalls auftauchen, um das Spiel dem Ausgangsmaterial treu zu halten. Wenn ihr das Spiel ausprobieren wollt, könnt ihr euch vorab für Code Geass: Lost Stories im iOS App Store und im Google Play Store für Android-Geräte registrieren und weitere Informationen zum Spiel auf der offiziellen Website bekommen.