Code Geass Lelouch of the Rebellion Initiation: Erster Compilation-Movie erscheint am 19.10.2020

Gute Nachrichten für alle, die an der Geschichte von Code Geass interessiert sind, aber nicht die Zeit haben die komplette Serie anzuschauen – Kazé Deutschland (aka Crunchyroll SA) veröffentlicht mit Code Geass Lelouch of the Rebellion Initiation den ersten Compilation-Movie, der die ersten Folgen der Serie zusammenfasst. Wie gut das gelungen ist, können wir aktuell noch nicht sagen. Ich bin aber skeptisch, dass eine so komplexe Story mit ihren Charakteren so einfach „zusammengekürzt“ werden kann. Ich bin gespannt.

Worum geht’s? Einst Freunde, jetzt Feinde

In einem erbarmungslosen Krieg zerschmettert das Heilige Britannische Reich die japanischen Streitkräfte und erobert das Land im Handumdrehen. Durch diese Niederlage verliert Japan seine Unabhängigkeit und wird zur elften Kolonie der Weltmacht. Die Japaner werden von nun an als „Elevens“ bezeichnet, in Gettos eingepfercht und bekommen sämtliche Grundrechte aberkannt. Doch es regt sich Widerstand gegen die Besatzer: Lelouch, von seinem Vater, dem Kaiser des Britannischen Reiches, verstoßen und nach Japan deportiert, will die Großmacht zerstören. Mithilfe der übernatürlichen Kraft des Geass, der Macht der Könige, kann er jeden dazu bringen, seinem Befehl zu gehorchen. Für Lelouch beginnt eine unglaubliche Schachpartie gegen sein eigenes Heimatland, bei der die Elevens, die britannischen Soldaten und die japanischen Rebellen die Figuren darstellen …