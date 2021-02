CoD: Black Ops Cold War Season 2 startet Ende Februar

Na das ist mal filmreif! Mit einem cineastischen Trailer kündigt man bei Activision die bevorstehende CoD: Black Ops Cold War Season 2 an, welche Ende Februar erscheinen wird. Wann der neue Content für den aktuellsten Ableger des Call of Duty-Franchises nun genau auf den Markt kommen wird, erfahrt ihr im folgenden Beitrag.

Season 2 für Black Ops Cold War & Warzone

Das Shooter-Franchise der Entwickler Treyarch und Raven Software feierte im letzten Jahr so eine Art Renaissance und efreut sich auch 2021 noch an extremer Beliebtheit. Auch wir bei Beyond Pixels kommen in unserem Test auf ein positives Bild – trotz kontroverser Ausgangslage. Kein Wunder also, dass man bei den Verantwortlichen daher schon mit Season 2 in den Startlöchern steht.

Im kostenlosen Update geht es ab dem 25. Februar in den Dschungel – genauer gesagt ins südasiatische Laos der 1984er Jahre. Neben weiteren Inhalten für Call of Duty: Black Ops Cold War wird es auch für den Warzone-Ableger eine zweite Saison geben. Um welche zusätzlichen Zuckerl für die Community es sich nun konkret handelt, konnten wir dem Trailer – welcher eher auf inszenatorische Faktoren Wert legt – leider noch nicht entnehmen.

Sobald wir euch diesbezüglich mit definitiven Informatione versorgen können, werden wir das natürlich tun. Aktuell können wir darüber nur spekulieren. Wahrscheinlich wird das kostenlose DLC-Paket aber die neue Laos-Map – sowie die obligatorischen neuen Waffen, Ausrüstung usw. – enthalten.