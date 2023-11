Cities Skylines 2: Weiter warten auf den DLC, Hotfixes sind wichtiger

Der Cities Skylines 2 DLC, der mit der Ultimate Edition des Spiels verkauft wurde, wurde etwas weiter hinausgeschoben.

Warten auf den Cities Skylines 2 DLC

Es hat auch einen guten Grund – die Zeit wird genutzt, sodass der Entwickler Colossal Order Leistungsverbesserungen und Fehlerbehebungen priorisieren kann. Die PC-Version des Spiels wurde letzten Monat mit verschiedenen Problemen veröffentlicht, während die Konsolenversion auf das Frühjahr 2024 verschoben wurde. Und nun gab Colossal Order bekannt, dass sein Expansion Pass DLC verschoben wurde, damit das Studio weiter an der Verbesserung des Basisspiels arbeiten kann. “Sobald die PC-Version dort ist, wo wir sie haben wollen, werden wir uns auf die Konsolenversion und den DLC-Inhalt konzentrieren”, sagte CEO Mariina Hallikainen. “Wir sind bestrebt, Ihnen die vermarkteten DLC-Inhalte zur Sprache zu bringen, aber sie werden nicht im ursprünglich beworbenen Zeitfenster landen.“

„Das erste Asset Pack, Beach Properties, wurde von unseren Künstlern und unserem Outsourcing-Partner bearbeitet, aber wir werden sie erst implementieren, nachdem die Asset-Fix- und Performance-Arbeit zu unserer Zufriedenheit abgeschlossen sind. Ich entschuldige mich für die Verzögerung, aber wir dürfen neue Inhalte nicht überstürzen, bevor die Basis dafür bereit ist. Dies steht auch für die Content Creator Packs und Radiosender. Bleiben Sie dran für weitere Informationen zu diesen später!” Das Asset Pack (Beach Properties), das zuvor in diesem Jahr auf den Markt kommen sollte, soll jetzt im ersten Quartal 2024 veröffentlicht werden, während die Creator Packs (Modern Architecture and Urban Promenades), die ursprünglich für Anfang 2024 geplant waren, jetzt im zweiten Quartal nächsten Jahres eintreffen werden. Mal sehen, ob dieser Zeitplan so halten wird!