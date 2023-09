CHERRY präsentiert KW 7100 MINI BT: Allround-Tastatur zum Mitnehmen

Mit der KW 7100 MINI BT präsentiert CHERRY einen kompakten Begleiter für mobiles Arbeiten und Spielen. Lest hier mehr!

Mehr zur KW 7100 MINI BT

Der Spezialist für Computer-Eingabegeräte und Marktführer im Bereich mechanischer Tastenschalter bringt einen weiteren kompakten Begleiter für mobiles Arbeiten. Die schmale Tastatur glänzt durch ein besonders minimalistisches Design, Multi-Device-Pairing sowie praktische Sonderfunktionen. Die hauseigene CHERRY SX Scherenmechanik garantiert dabei höchste Präzision und Ergonomie: Die leicht konkav geformten Tasten ermöglichen flüssiges und geräuscharmes Schreiben. Zudem überzeugen die ausgeklügelten Tasten mit einer hohen Langlebigkeit von mehr als 10 Millionen Betätigungen pro Taste. Die hochwertige Tastenbeschriftung mit UV-Beschichtung ist zudem äußerst abriebbeständig. Mit der nachhaltigen Transporttasche aus recyceltem Kunststoff kann die KW 7100 MINI BT gut geschützt an jeden Ort mitgenommen werden.

Flexibilität ist ein wichtiger Kernpunkt moderner Arbeitsstätten, die auf Shared-Desks-Modelle, Coworking-Spaces und mobiles Arbeiten setzen. Die KW 7100 MINI BT besticht hier mit Abmessungen von gerade mal 29,5 x 12,9 x 1,6 Zentimetern und ist somit platzsparend, kompakt und besonders transportabel. Die flache Bauhöhe und minimalistische Gestaltung hat vor allem in beengten oder stetig wechselnden Raumsituationen einen entscheidenden Vorteil gegenüber Full-Size-Modellen. Eine integrierte Metallplatte und ausklappbare Aufstellfüße sorgen auf jedem Untergrund für ein Extra an Sicherheit, Belastbarkeit und stabiles Schreiben. Auch ergonomisch punktet das Produkt: Die schmale Form sorgt für eine nähere Position des Mausarms an die Tastatur.

Technische Details

Die Tastatur ist mit Bluetooth 5.1 und AES-128-Verschlüsselung ausgestattet. Mit einem simplen Knopfdruck der F1- bis F3-Tasten kann auch bequem zwischen den verbundenen Devices gewechselt werden. Welche Verbindung gerade ausgewählt ist, zeigen praktische blaue LEDs an der KW 7100 MINI BT an. Diese portable Tastatur spart auch bei den Sonderfunktionen nicht am Komfort: Die FN-Tasten übernehmen nicht nur die Steuerung der Bluetooth-Kanäle, die Bildsteuerung und Lautstärkeregelung, sondern auch einige Multimedia-Funktionen. Play, Pause oder auch die Titelauswahl können nutzerfreundlich darüber gesteuert werden. Wenn diese Sonderfunktionen dauerhaft aktiv sein sollen, kann dies ebenso eingestellt werden. Visuell informieren praktische Status-LEDs euch über den niedrigen Batteriestand, aktivierte Hochstell- und FN-Lock-Taste oder auch den aktuell verwendeten BT-Kanal.

Abgerundet wird der Tastatur-Allrounder durch Nachhaltigkeit in der Verpackung: Das Gesamtpaket kommt dank umweltschonender Papier-Lösung ganz ohne Plastik aus. Die mitgelieferte Tragetasche schützt die Tastatur nicht nur vor äußeren Umwelteinflüssen, sondern ist ebenfalls nachhaltig aus recyceltem Kunststoff angefertigt. Die CHERRY KW 7100 MINI BT ist ab sofort im CHERRY-Shop, diversen Online-Shops und im stationären Handel verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer beläuft sich auf 54,99 Euro. Die Tastatur ist in den vier Farben SLATE BLUE, AGAVE GREEN, CHERRY BLOSSOM und MILK WHITE erhältlich. Der Lieferumfang enthält eine Transporttasche, Bedienungsanleitung und zwei AAA-Batterien.