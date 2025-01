CES 2025: Roborock revolutioniert smarte Hausreinigung

Roborock setzt neue Standards im Bereich der smarten Reinigungslösungen und präsentiert diese im Rahmen der CES 2025 in Las Vegas. Im Mittelpunkt steht die Saros-Flaggschiffreihe, angeführt vom revolutionären Roborock Saros Z70, dem weltweit ersten Saugroboter mit einem intelligenten, faltbaren Roboterarm, dem OmniGrip.

Saros: Flaggschiff der Haushaltsrobotik mit KI-gestützter Intelligenz

Kein Entweder-oder mehr. Die neue Saros Reihe vereint die Vorteile der Vorgängermodelle in einem und entwickelt sie weiter. Die drei Modelle Roborock Saros Z70, Saros 10 und Saros 10R überwinden alle Türschwellen bis 4 cm Höhe und gleiten dank ultraschlankem Design mühelos unter tiefen Möbeln hindurch. Alle Modelle vereinen KI-gestützte Intelligenz mit modernster Robotik und versprechen überragende Leistung für Verbraucher weltweit.

Roborock Saros Z70 – Packt mit an, wenn es darauf ankommt

Der Roborock Saros Z70 ist ein hochmoderner Saugroboter mit dem revolutionären OmniGrip-Roboterarm, der erstmalig in Serie produziert wird. Der fünf-achsige Arm entfaltet sich automatisch und hebt Gegenstände wie Socken, Handtücher oder Sandalen (unter 300 g) eigenständig auf. Das erhöht nicht nur den Komfort der Reinigung. Die Kombination aus Top-Navigation, Saugleistung und Wischtechnologie entwickelt herkömmliche Saugroboter weiter. Aus dem traditionellen Saugroboter wird ein innovativer Haushaltsassistent, der das Reinigen neu definiert, der Roborock Saros Z70.

Roborock Saros 10 – Ultrakompakt und leistungsstark

Mit der neuen RetractSense Navigation hebt der Roborock Saros 10 die Navigationstechnologie auf ein neues Level. Der einziehbare LDS-Sensor erlaubt es dem Roboter, sich unter Möbel zu bewegen, während er mit einem Sichtfeld von 100° eine präzise Kartierung ermöglicht. Sein ultraflaches Design von nur 7,98 cm und die aktualisierte VibraRise 4.0-Wischtechnologie machen ihn zu einem verlässlichen Reinigungspartner.

Roborock Saros 10R – Intelligenz auf höchstem Niveau

Der Saros 10R integriert das StarSight Autonomous System 2.0, das KI-gesteuerte Dual-Light-3D-ToF-Technologie und eine RGB-Kamera verwendet. Das Ergebnis ist eine unvergleichliche 3D-Kartierung und Hindernisvermeidung. Mit einer Bauhöhe von nur 7,98 cm und erstklassiger Reinigungstechnologie ist der Saros 10R ideal für anspruchsvolle Haushalte.

Waschen, trocknen und nass-trocken saugen war noch nie so einfach

Neben Saugrobotern stellt Roborock die neue F25-Serie von Nass-Trocken-Saugern vor. Dank einer 180° FlatReach-Reinigung, kommt man damit unter jedes tiefe Möbelstück. Auch Haare jeglicher Art stellen dank der innovativen Rolle kein Problem dar. So werden nicht nur Haare entwirrt, sondern auch Streifenbildung reduziert. Zusätzlich hat Roborock sein Angebot im Haushalt mit drei intelligenten Waschtrocknern erweitert: Zeo One, Zeo Lite und Zeo Mini. Mit der innovativen Zeo-cycle Trocknungstechnologie wird Wasser mit Zeolith-basierter Dampfabsorption entfernt, wodurch empfindliche Stoffe bei moderaten Temperaturen von nur 50°C geschont werden. Roborock hat Modelle bereits in einigen Ländern eingeführt, weitere Märkte folgen 2025.

Verfügbarkeit und Preis

Die Saros-Flaggschiffreihe sowie die neuen Reinigungslösungen werden ab 2025 weltweit erhältlich sein.