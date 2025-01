CES 2025: Lenovo zeigt Legion Go 2 und Legion Go S

Lenovo hat zwei neue Iterationen des Legion Go angekündigt, einem PC-Gaming-Handheld, das im Oktober 2023 veröffentlicht wurde. Was kommt da?

Zum Legion Go 2

Das Legion Go 2 wird eine stärkere – und wahrscheinlich teurere – Version von Lenovos Gerät der ersten Generation sein, während das Legion Go S alle ansprechen wird, die an einer Switch-ähnlichen leichten und budgetfreundlicheren Option interessiert sind. Das Go S wird auch in den Optionen Windows 11 und SteamOS erhältlich sein, was es zum ersten autorisierten Handheld von Drittanbietern macht, das das Betriebssystem von Valve nutzt. Alle mit einer Schwäche für Handhelds neigen dazu, die abnehmbaren Controller und den breiten 8,8-Zoll-QHD-Touchscreen der ersten Legion Go-Generation (hier geht’s zu unserem Testbericht) zu mögen, solange sie mit dem recht schweren Chassis des Geräts zurechtkommen. Sein AMD Ryzen Z1 Extreme-Prozessor hilft ihm auch bei der Leistung (besser als das Steam Deck) und bringt ihn auf Augenhöhe mit dem ASUS ROG Ally, einem Konkurrenten mit ähnlichem Preis. Aber Lenovo spielt mit einem noch leistungsfähigeren Nachfolger des 15 Monate alten Handhelds. Das Legion Go 2 ist derzeit nur ein Prototyp, aber er hat noch stärkere Hardware als sein Vorgänger.

Laut der Ankündigung von Lenovos CES 2025 tauscht die Legion Go 2 den QHD-Bildschirm gegen ein 144-Hz-OLED-PureSight-Touch-Display mit VRR-Unterstützung aus. Der Prozessor wurde auf AMDs Ryzen Z2 Extreme aufgerüstet, und seine 32 GB 7500 MHz LPDDR5X-RAM verdoppeln das, was im ersten Gerät enthalten ist. Wenn die endgültige Version des Nachfolgers mit dem Prototyp übereinstimmt, können Spieler ihn mit bis zu 2 TB Speicher kaufen. Lenovo sagt auch, dass es die Controller-Form und das D-Pad des Handhelds aktualisiert hat, um ergonomischer zu sein, und der Prototyp wiegt satte 890 Gramm. Mit einem leichteren Formfaktor und einem niedrigeren Preis scheint das Legion Go S eine einfachere Alternative zu den ultra-leistungsstarken (und wohl übergroßen) PC-Gaming-Handhelden zu bieten, die derzeit den Markt dominieren. Es ist auch der erste Handheld, der mit SteamOS von Valve ausgeliefert wird, obwohl auch eine Windows 11-Version angeboten wird. Das 730 Gramm schwere Handheld verfügt über fusionierte Controller, ein 8-Zoll-WUXGA-Display und einen benutzerdefinierten AMD Ryzen Z2 Go-Prozessor sowie 32 GB RAM. Die Windows 11-Version des Legion Go S kommt noch im Jänner für 730 US-Dollar, und mit SteamOS kostet das Gerät 500 US-Dollar.