CES 2025: Dangbei stellt einen portablen und einen 4K-Heimprojektor vor

Dangbei, ein führender Innovator im Bereich Smart Entertainment, präsentiert auf der CES 2025 in Las Vegas vom 7. bis zum 10. Januar seine neuen Projektoren. Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen zwei aufregende Neuheiten für das Jahr 2025: Der Dangbei MP1 Max, ein 4K-Heimkinoprojektor mit einer völlig neuen LED- und Tri-Laserlichtquelle für atemberaubende Helligkeit und Farbtreue, und der Dangbei Freedo, ein ultraportabler Projektor, der für alle Umgebungen gerüstet ist.

Kinoreife Brillanz: Der Dangbei MP1 Max

Der Dangbei MP1 Max läutet eine neue Ära des Heimkinos ein. Die brandneue LED- und Trilaser-Hybrid-Lichtquelle liefert eine hohe Helligkeit mit naturgetreuen Farben und minimiert gleichzeitig Flecken und Farbsäume, die bei herkömmlichen RGB-Laserprojektoren auftreten können. Dadurch bietet der MP1 Max eine perfekte Kombination aus außergewöhnlicher Bildqualität und verbessertem Sehkomfort.

Mit einer Helligkeit von 3.100 ISO-Lumen setzt der MP1 Max neue Maßstäbe bei der Lichtleistung von Dangbei-Projektoren und sorgt auch bei Tageslicht eine klare Sicht – ohne Verdunkelung der Kinoumgebung. Die neue Qualas-Lasertechnologie verbessert die Bildschärfe an der Quelle und erweitert den Farbraum auf 110 Prozent des BT.2020-Standards. Ein spezieller Bildmodus bietet kalibrierte Einstellungen für eine Farbtemperatur von D65 und eine Farbgenauigkeit von ∆E<1. Die hybride Lichtquelle filtert schädliches Blaulicht, reduziert so die Augenbelastung und sorgt für längere, angenehme Film- und Serien-Sessions. Im Gegensatz zu herkömmlichen RGB-Laserprojektoren ist der MP1 Max mit allen Arten von Projektionsleinwänden kompatibel, einschließlich hochreflektierender ALR-Leinwände.

Beim MP1 Max integriert Dangbei zum ersten Mal eine Gimbal-Halterung in einen Projektor. Diese Halterung lässt eine vertikale Neigung von bis zu 135° und eine horizontale Drehung von bis zu 360° zu und sorgt damit für eine stabile Projektion an Wände, Decken oder Böden. Das verbesserte InstanPro AI Image Setup 2.0 ermöglicht ein schnelles und präzises Setup mit Funktionen wie Autofokus und Echtzeit-Keystone-Korrektur.

Der Dangbei MP1 Max soll in der ersten Jahreshälfte 2025 auf den Markt kommen. Das auf der Messe gezeigte Ausstellungsmodell läuft mit dem firmeneigenen Betriebssystem für den chinesischen Markt, während die globale Version wie die beliebte Dangbei DBOX02 mit Google TV ausgestattet sein wird.

Unterhaltung für unterwegs: Der Dangbei Freedo

Auf der IFA 2024 präsentierte Dangbei seinen ersten ultraportablen Google TV-Projektor, den Dangbei Freedo, der für ultimative Freiheit beim Genießen von Filmen und Serien entwickelt wurde. Mit seinem eingebauten Akku ist der Freedo eine vielseitige Lösung für die Unterhaltung in Innen- und Außenbereichen und funktioniert sowohl mit als auch ohne Stromkabel. Im Gegensatz zum MP1 Max, der auf Heimkino-Enthusiasten zugeschnitten ist, liegt der Schwerpunkt beim Freedo auf Portabilität und Flexibilität.

Der eingebaute Akku liefert eine Wiedergabezeit von bis zu 2,5 Stunden und unterstützt ein schnelles Aufladen über Powerbanks, was ihn ideal für Filmabende unterwegs macht. Für noch mehr Flexibilität hat Dangbei einen verstellbaren Standfuß mit einem Neigungswinkel von bis zu 165° integriert, der eine Projektion von der Wand bis zur Decke ermöglicht. Zusätzlich zu diesem innovativen Design passt sich das exklusive InstanPro AI Image Setup mit nahtlosem Autofokus, Echtzeit-Keystone-Korrektur und anderen Bildoptimierungen intelligent an dynamische Projektszenarien im Innen- und Außenbereich an.

Mit einer Helligkeit von 450 ISO-Lumen, einer Auflösung von 1080p, einer Farbraumabdeckung von >90 % DCI-P3 und 360°-Surround-Sound sorgt der Freedo an jedem Ort für ein hervorragendes audiovisuelles Erlebnis.

Trotz der robusten Funktionalität wiegt der Freedo weniger als ein Standard-Laptop und wird mit einer praktischen Tragetasche ausgeliefert.

Der Dangbei Freedo ist ab dem 4. März 2025 offiziell bei Amazon DE/FR/IT/ES und anderen Verkaufsplattformen erhältlich.