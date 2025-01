CES 2025: Anker Innovations stellt neue In-ears, einen 3-in-1-Sauger uvm. vor

Neues Jahr, neues Glück: Ein Motto, das perfekt zur US-Spielermetropole Las Vegas passt, wo im Rahmen der CES 2025 zahlreiche neue Produktinnovationen vorgestellt werden. Mittendrin statt nur dabei ist Anker Innovations mit zahlreichen Technik-Highlights

Ein Überblick über die wichtigsten CES 2025 Produkte:

Mit einem Wisch die Umwelt ausblenden: soundcore Liberty 4 Pro

Der erste Neuzugang in Las Vegas sind die soundcore Liberty 4 Pro. Nach dem großen Erfolg der Liberty 4 und Liberty 4 NC, folgt nun das nach IPX-5-Standard zertifizierte Pro-Modell für maximalen Audio-Spaß – und der fängt beim Klang an: Die verbesserte ACAA-Akustikarchitektur, ein 10,5 Millimeter großer Treiber und titanbeschichtete Hochtöner sorgen für einen klaren, vollen Sound mit auf dem Punkt gebrachten Bass.

Die hochwertige Audioqualität stellen der Hi-Res-Audio-Wireless-Standard und der LDAC-Codec sicher. Wer gerne telefoniert oder Video-Calls abhält, macht sich und seinem Gesprächs-Gegenüber den Alltag leichter – sechs Mikrofone und eine clever eingesetzte KI-Geräuschreduzierung ermöglichen einen entspannten Austausch auf der Tonspur.

Über Klang – der sich via soundcore-App für iOS und Android gewohnt umfangreich individualisieren lässt – kann man auch im neuen Jahr streiten. Unbestritten ist dagegen die Qualität der Geräuschunterdrückung der äußeren Einflüsse – hier spielen die Liberty 4 Pro mit den Muskeln. Sechs spezielle Noise-Cancelling-Sensoren und ein barometrischer Drucksensor zur Luftdruckmessung für den integrierten „Flugzeugmodus“ schotten HörerInnen auf Wunsch nahezu vollständig von der Umwelt ab. Alle 0,3 Sekunden – so lange wie ein Blinzeln des menschlichen Auges – passen die Pro die adaptive Geräuschunterdrückung für ein optimales Ruhegefühl kontinuierlich an. Wer lieber selber optimiert, steuert die zehn Stufen zwischen Transparenz-, Normal- und „ANC“-Modus per Fingertipp über die Touchleiste im Case. Der Clou: Ein monochromes Display zeigt neben den jeweiligen Werten auch den Ladezustand der Ladeschale und der einzelnen Kopfhörer mit zwei Nachkommastellen genau an. Sollten die Liberty 4 Pro nach zehn Stunden Laufzeit neue Energie benötigen, liefert das Case bis zu 40 Stunden Power. Fünf Minuten aufladen bringen vier Stunden zusätzliche Laufzeit.

Die soundcore Liberty 4 Pro sind ab sofort für 129,99 Euro auf der soundcore Webseite, Amazon.de und bei Media Markt – zum ersten Mal auch in Österreich – erhältlich. Vom 7. bis zum 21. Januar gibt es auf der soundcore-Webseite und bei Amazon als Launch-Bonus eine Anker Nano Powerbank mit dem Code „soundcore“ kostenlos dazu.

Verwandlungskünstler in drei Varianten: eufy E20

Passend für den bevorstehenden Frühjahrsputz, bringt eufy mit dem eufy E20 ein 3-in-1-Gerät auf den Markt, das auf der CES 2025 mit dem „Best of Innovation Award 2025“ ausgezeichnet wurde – zum ersten Mal seit vielen Jahren für einen Vertreter aus dem Saugerbereich. Das ausgeklügelte Design des E20 bietet ein abnehmbares, autarkes Saugmodul, was einen Gebläsemotor, ein fünfstufiges Filtersystem und einen Staubbehälter mit großem Fassungsvermögen umfasst.

Mit Hilfe des im Lieferumfang enthaltenen Zubehörs lässt sich der eufy E20 so in wenigen Handgriffen in einen Staubsaugerroboter, einen Handstaubsauger oder für maximale Flexibilität daheim in einen kabellosen Stielstaubsauger verwandeln.

Erstmals verbaut eufy einen Hochleistungsfilter in einen abnehmbaren Saugroboter, was ein Verstopfen des Staubfilters verhindert und eine hohe Saugleistung ohne großen Wartungsaufwand ermöglicht. Somit erreicht der eufy E20 als Hand- und Stielsauger starke 30.000 Pascal. Im Robotersaug-Modus wie das Top-Modell, der eufy S1 Pro, satte 8.000 Pascal. Kompromisse machen NutzerInnen ohnehin bei keinem der Modi: Die Roboter-Einheit verfügt über einen modernen Dreifach-Laser zur Hinderniserkennung, die Bürste ist zudem mit der Entwirr-Funktion für aufgewickelte Haare von Tieren oder der Familie ausgestattet. Eine Selbstentleerungsstation gehört ebenso dazu, die bei durschnittlicher Nutzung für Saugvorgänge von bis zu 75 Tagen ihren Platz finden.

Der eufy E20 ist ab dem 10. Februar für 549 Euro auf der eufy Webseite und auf Amazon.de erhältlich. Als Launch-Bonus können ab 7. Januar auf der eufy-Website bis zu 100 Euro gespart werden. Ebenfalls neu: Der kleine Bruder des beliebten Pro-Modells, der eufy S1. Ab sofort ist er für eine UVP von 1.299 Euro auf der eufy Webseite und bei Amazon erhältlich.

Anker: Power Bank mit ausziehbarem Kabel und Rundum-Sorglos-Ladegerät

Anker liefert die nötige Energie zum Jahresstart mit zwei Neuheiten: Die Anker Power Bank mit 165 Watt an Leistung, drei USB-C-Anschlüssen plus einem USB-A-Port. Das informative Display mit kleinen Easter Eggs und die 25.000 Milliamperestunden an Kapazität sind der ideale Begleiter für jede Reise im Jahr 2025. Das eigentliche Highlight neben dem kompakten Formfaktor:

Gleich zwei Kabel sind in der Power Bank integriert. Zum einen das 30 Zentimeter kurze Kabel, das auch als Trageschlaufe herhalten kann. Andererseits kommt erstmals in einer Power Bank von Anker ein aufrollbares Ladekabel mit 69 Zentimeter Länge hinzu – praktisch für unterwegs, da äußerst platzsparend.

Eine weitere Premiere auf der CES 2025 feiert das Anker Ladegerät mit 140 Watt. Vier Anschlüsse – dreimal USB-C und einmal USB-A – ermöglichen das Aufladen von bis zu vier Geräten gleichzeitig, die fortschrittliche Galliumnitrid-Technologie (GAN) sorgt für ebenso schnelles Tempo wie maximale Effizienz. Dadurch ist das Ladegerät besonders kompakt, der klappbare EU-Stecker sorgt ebenfalls für maximale Freiheit im Reisegepäck.

Wie bei der Power Bank, gibt das Display alle wichtigen Informationen wie die derzeitige Ladegeschwindigkeit pro Anschluss auf einen Blick Preis.

Die Anker Power Bank mit 165 Watt ist für 99,99 Euro auf der Anker Webseite, bei Amazon und im Handel erhältlich. Das Ladegerät gibt es ebenfalls auf der Anker-Webseite, bei Amazon und im Handel für 89,99 Euro.

Anker SOLIX EverFrost 2: Cooler Kühlschrank für kalte Getränke

Den krönenden Abschluss des diesjährigen CES-Lineups von Anker Innovations bildet die neue Generation des beliebten portablen Kühlschranks: der Anker SOLIX EverFrost 2. Wie sein Vorgänger, sorgt der EverFrost 2 zu Hause und auf Reisen stets für kalte Getränke und frische Lebensmittel. Und das in gleich drei Größen:23, 40 und 60 Liter. Im Fokus steht die 40 Liter-Variante (74,9 x 45,9 x 49,3 Zentimeter bei 25 Kilogramm), die durch zwei 288 Wattstunden große Akkus bis zu 104 Stunden und damit über vier Tage für Frische sorgt.

Durch die 360-Grad-Luftkühlung kühlt oder gefriert der EverFrost 2 besonders schnell und bei Temperaturen von -20 bis 20 Grad Celsius. Eis, vegane wie normale Grillwürstchen oder Bier – NutzerInnen entscheiden nicht nur über den Inhalt ihres portablen Kühlschranks. Sie können ihn auch wahlweise über USB-C, den normalen Stromanschluss oder mit dem genormten Solarstandard nachhaltig mit Falt-Panelen aufladen.

Las Vegas und die CES sind immer auch ein Ort für ganz besondere Tech-Gadgets. Der Anker SOLIX Sonnenschirm macht dabei keine Ausnahme und ist dabei eine ebenso smarte wie nützliche Lösung. Der Stoffbezug ist mit Perovskite Solarzellen ausgestattet, die nicht nur leichter und damit vielfältig einsetzbar sind, sondern auch eine 30 Prozent bessere Performance bieten. So lässt sich zum Beispiel der EverFrost 2 am Strand oder auf der Terrasse direkt mit bis zu 80 Watt aufladen, alternativ per USB-C-Anschluss etwa auch der Laptop. Geht die Sonne unter, lässt er sich ganz einfach zusammenfalten, tragen und verstauen.

Der Anker SOLIX EverFrost 2 ist ab Frühjahr erhältlich.