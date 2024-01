CES 2024: NVIDIA wird neue Grafikkarten vorstellen, etwa die RTX Super 4000-Serie?

Lang wurde bereits über die Super-Karten der RTX 4000-Serie gemunkelt, nun könnten sie endlich bald angekündigt werden. Alle aktuellen Gerüchte und Spekulationen deuten darauf hin, dass dies die RTX 4000 Super-Karten sind, also die RTX 4070 Super, RTX 4070 TI Super und RTX 4080 Super sein werden. Einige spekulieren jedoch, dass dies eine weitere Ankündigung sein könnte, da die im Teaser vorgestellte Grafikkarte ihre RGB-Beleuchtung mit einem “V” leuchten hat, was möglicherweise darauf hindeutet, dass dies eine Ankündigung der RTX 5000-Serie sein könnte. Das wäre aber zeitlich etwas knapp bemessen, finde ich.

Was auch immer es ist, wir werden nicht lange darauf warten müssen, da die CES nächste Woche beginnt. NVIDIA wird ihre Konferenz auf Twitch live streamen. Doch neben den Performance-Spezifikationen wird es auch spannend, wie die Preisgestaltung am Ende aussehen wird. Bricht NVIDIA eine Lanze für noch teurere Grafikkarten, oder werden wir uns endlich mal wieder in leistbarere Regionen bewegen, wenn es um das High-End geht? Oder spielt vielleicht auch mal weniger Stromverbrauch eine Rolle bei den aktuellen Grafikmonstern? So oder so, rund um den 8. Jänner 2024 werden wir dann schlauer sein…