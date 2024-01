CES 2024: MSI & Capcom präsentieren Monster Hunter Jubiläumshardware

MSI feiert gemeinsam mit CAPCOM das 20-jährige Jubiläum von Monster Hunter und bringt zu diesem Anlass eine Reihe exklusiver PC-Produkte auf den Markt. Die limitierte Gaming-Hardware wird auf der CES 2024 präsentiert, pünktlich zum Jubiläum von Monster Hunter.

Die neue Produktpalette umfasst jeweils ein exklusives Modell aus den Bereichen Gaming-Laptops, Monitore, Grafikkarten, Mainboards, Gehäuse, Flüssigkeitskühler und Controller. Mit diesen Produkten lädt MSI die Spieler ein, sich auf eine Reise in die fesselnde Welt von Monster Hunter zu begeben, und verspricht ein einzigartiges Spielerlebnis, das die gewohnt hohe Qualität von MSI-Hardware mit klassischen Spielelementen von CAPCOM verbindet.

Alle Designs der neuen Produktpalette sind von dem legendären und beliebten Monster Rathalos aus der Monster-Hunter-Reihe inspiriert.

„Zu Ehren des 20-jährigen Jubiläums von Monster Hunter schließt sich MSI mit CAPCOM zusammen, um das Jubiläum gemeinsam zu feiern. Heute kündigen wir die Einführung einer Reihe von Gaming-Produkten in limitierter Auflage an. Dies ist nicht nur eine Hommage an die reiche Geschichte von Monster Hunter, sondern repräsentiert auch das ultimative Streben nach immer besserer Gaming-Technologie. Diese Zusammenarbeit wird auf besondere Weise hochwertigeTechnologie im Gaming-Bereich mit CAPCOMs profunder Gaming-Expertise vereinen und eine exklusive Kollektion für ein ganz außergewöhnliches Spielerlebnis für alle Fans bieten“, so Sam Chern, MSI Marketing Vice President.

Die MSI Monster Hunter Produkte im Detail:

MSI Crosshair 16 HX MONSTER HUNTER EDITION Gaming-Laptop

Das Crosshair 16 HX MONSTER HUNTER EDITION wurde in Anlehnung an den bekannten Rathalos entworfen, dessen Geschosse in das obere Gehäuse des Notebooks eingraviert sind. Darüber hinaus ist das MSI X MONSTER HUNTER 20TH ANNIVERSARY-Symbol in goldener Farbe auf dem Gehäuse platziert. Ausgestattet mit einem Intel Core Prozessor und einer NVIDIA GeForce RTX 4060 GPU, verspricht er leistungsstarkes, verzögerungsfreies Gaming.

MSI GeForce RTX 4060 Ti 8G GAMING SLIM MONSTER HUNTER EDITION Gaming-Grafikkarte

Die MSI GeForce RTX 4060 Ti 8G GAMING SLIM MONSTER HUNTER EDITION erwacht mit exklusiven Mustern und einem Farbschema zum Leben, das von der Zusammenarbeit mit Monster Hunter inspiriert ist. Diese Grafikkarte verkörpert die GAMING-Charakteristika durch kühne Linien, klare Kanten, RGB-Farben auf einem schlanken Äußeren und einen Belüftungsausschnitt in der Backplate. Die Grafikkarte ist außerdem schlanker und leichter und somit flexibler in unterschiedlichen Gaming-Setups einsetzbar. Die MSI GeForce RTX 4060 Ti basiert auf der Ada Lovelace-Architektur von NVIDIA und bietet Mainstream-Gamern eine unglaubliche Leistung bei einer 1080P-Auflösung. Sie erreicht 100 Bilder pro Sekunde mit Ray Tracing, neuronalem DLSS 3-Rendering und einem NVIDIA Encoder (NVENC) der achten Generation mit AV1-Codierung.

MSI FORCE GC30 MONSTER HUNTER EDITION Gaming-Controller

Der FORCE GC30 MONSTER HUNTER EDITION Gaming-Controller sorgt für ein hochwertiges Gameplay-Erlebnis. Dieser Controller wurde speziell für die Verwendung auf mehreren Plattformen entwickelt, darunter Windows, Android und Spielekonsolen. Für ein optimales Spielerlebnis verfügt das 8-Wege-D-Pad (Steuerkreuz) über eine austauschbare Metallabdeckung, die durch ein hochwertiges magnetisches Design an Ort und Stelle gehalten wird. Das ermöglicht den Spielern, die bevorzugte Abdeckung in verschiedenen Spielszenarien zu wählen. Mit den verbesserten Analogsticks und Triggern gelingt eine präzise Bewegung in brenzligen Situationen problemlos. Die ergonomisch geformten seitlichen Gummigriffe an beiden Griffen sorgen für einen festen Halt beim Spielen. Das haptische Feedback verbessert das Spielerlebnis und bietet dank der zwei Vibrationsmotoren eine weitere Dimension der Sinneseindrücke. Der Gaming-Controller lässt sich sowohl im kabellosen als auch im kabelgebundenen Modus mit verschiedenen Geräten verbinden.

MSI MAG CORELIQUID E360 MONSTER HUNTER EDITION Flüssigkeitskühler

Die MAG CORELIQUID E360 MONSTER HUNTER EDITION ist mit drei ARGB-Lüftern auf einem 360-mm-Radiator ausgestattet. Das Pumpen-Design wurde deutlich verbessert, indem heiße und kalte Kühlmittel mit einem langlebigen 3-Phasen-Motor getrennt wurden. Der Wasserblockdeckel des E-Series-Flüssigkeitskühlers hat einen um 270 Grad drehbaren, kreisförmigen ARGB-Beleuchtungseffekt und lässt sich einfach zusammenbauen und verkabeln. Mit MSIs exklusiver MSI CENTER-Software können Benutzer die Geschwindigkeit des Lüfters und der Pumpe für verschiedene Szenarien optimieren und einstellen.

MSI MPG GUNGNIR 300 MONSTER HUNTER EDITION Gaming-Gehäuse

Die MPG GUNGNIR Serie wird als Teil der Monster-Hunter-Kooperation in der MPG GUNGNIR 300 MONSTER HUNTER EDITION neu vorgestellt. Das Gehäuse verfügt über ein einteiliges, 1 mm starkes, perforiertes Frontpanel und ist mit vier 120-mm-Lüftern ausgestattet, die mit einem dualen 360-mm-AIO-Flüssigkeitskühler an der Vorder- und Oberseite kompatibel sind. Außerdem bietet das Design genügend Platz für eine Push-Pull-Konfiguration. Die MPG GUNGNIR 300 Serie verfügt über einen integrierten, verstellbaren und werkzeuglosen Ständer, der Platz für die horizontale und vertikale Installation von High-End-Grafikkarten bietet. Bei vertikaler Installation können Benutzer drei zusätzliche Lüfter an der Lüfterhalterung montieren, um den Luftstrom zwischen Grafikkarte und Mainboard zu verbessern.

MSI MPG Z790 EDGE MONSTER HUNTER EDITION Gaming-Mainboard

Das MPG Z790 EDGE MONSTER HUNTER EDITION Gaming-Mainboard bietet bis zu 16+1+1 Phases Mirrored Power Arrangement mit 90A SPS, das den Extended Heatsink mit Heatpipe-Integration für mehr Wärmeableitung nutzt. Dank der neuesten Lightning Gen 5.0 PCIe- und M.2-Steckplätzen, Lightning USB 20G und der neuen Wi-Fi 7-Lösung mit Bluetooth 5.4 sorgt das Mainboard für rasante Geschwindigkeiten.

MSI MAG 274QRF QD E2 MONSTER HUNTER EDITION Gaming-Monitor

Mit einer Bildwiederholfrequenz von 180 Hz und einer schnellen Reaktionszeit von 1 ms sorgt die MSI MAG 274QRF QD E2 MONSTER HUNTER EDITION für ein flüssiges Spielerlebnis. Ausgestattet mit Quantum Dot und Rapid IPS Technologie liefert der Monitor lebendige Bilder mit einem großen Farbraum. Die MSI Gaming Intelligence Software sorgt für vielfältige Gaming-Funktionen.