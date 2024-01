CES 2024: ECOVACS bringt das Multitalent DEEBOT X2 COMBO

Mit dem DEEBOT X2 COMBO erwartet uns eine ungewöhnliche Kombi aus Saugroboter, Wischmopps, Absaugstation und Handstaubsauger!

Mehr zum ECOVACS DEEBOT X2 COMBO

Auf der CES 2024 stehen gleich mehrere Heimroboter-Innovationen im Rampenlicht, darunter eine neue Variante von ECOVACS preisgekröntem X2 OMNI, dem ersten DEEBOT mit quadratischem D-Profil für eine noch präzisere Reinigung bis in die kleinsten Ecken. Der DEEBOT X2 COMBO geht einen Schritt weiter, indem er diese noch einmal steigert: Er erweitert den leistungsstarken DEEBOT X2 OMNI-Saugroboter um einen Handstaubsauger – und macht ihn somit noch vielseitiger einsetzbar. Dank Matter-Zertifizierung ist der neue Sauger so optimiert, dass er in jedem Smart Home unabhängig vom Ökosystem problemlos einsatzbereit ist. Somit ist diese Läsung das erste Staubsaugersystem von ECOVACS für das ganze Haus, macht gleich mehrere separate Reinigungsprodukte überflüssig und schafft Platz für die wirklich wichtigen Dinge im Haus, egal, ob klein, mittel oder groß.

Wer den Handstaubsauger auch als Stabstaubsauger nutzen möchte, erweitert das Gerät dann einfach um den separat erhältlichen Stabaufsatz. Mit einer Saugleistung von bis zu 8700 Pa saugt der neue Bot schon sehr stark, und zusammen mit dem OZMO Turbo 2.0 rotierenden Wischsystem des OMNI und der branchenweit höchsten Mopp-Hubkraft schrubbt der DEEBOT X2 COMBO kraftvoll Flecken weg und bewegt sich nahtlos von harten zu weichen Böden, ohne dass ein Eingreifen notwendig wird. Dafür sorgen das integrierte Navigationssystem für einen größeren Bewegungsbereich, schnelle Kartendarstellung und kürzere Reaktionszeiten. Hinzu kommen TrueDetect 3D 2.0 zur Hindernisvermeidung, eine Sprachsteuerung und mehr. Die Station bietet zudem eine praktische Absaugfunktion und ein Mopp-Reinigungssystem, das mit heißem Wasser und heißer Luft für saubere Mopps sorgt!