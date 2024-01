CES 2024: Dangbei kündigt neue Projektor-Innovation an

Dangbei präsentiert vom 9. bis 12. Januar 2024 seine aktuellen Innovationen auf der CES 2024 in Las Vegas. Dabei sind gleich drei Produkte im Fokus, die wir hier kurz vorstellen möchten.

Die CES 2024 Dangbei Neuheiten im Überblick

Dangbei Atom: Dünner, heller, smarter

Der Dangbei Atom ist nicht nur der erste Google TV-Laserprojektor von Dangbei, welcher Netflix nativ integriert, sondern auch einer der ersten smarten Projektoren der Branche, der das gesamte Content-Ökosystem weiter aufwertet: Mit seiner benutzerorientierten Oberfläche von Google TV bündelt er vielfältige App-Inhalte und personalisierte Empfehlungen, was die Suche nach bevorzugten Shows vereinfacht. Funktionen wie Watchlist, Mehrbenutzerprofile, Google Assistant und eingebaute Chromecast-Funktionalität steigern das Unterhaltungserlebnis für die ganze Familie, indem sie das großflächige Bildschirmerlebnis des Atom zugänglicher, intelligenter und benutzerfreundlicher gestalten.

Mit einer Helligkeit von bis zu 1.200 ISO-Lumen setzt sich der Dangbei Atom als einer der hellsten Projektoren seiner Klasse an die Spitze, besonders im Vergleich zu anderen kompakten Heimkinoprojektoren. Damit bricht er mit der konventionellen Erwartung, dass hochhelle Laserprojektoren typischerweise klobig sein müssen. Ausgestattet mit ALPD-Lasertechnologie bietet der Atom neben hoher Helligkeit auch ein speckle- sowie farbfransenfreies Bild, wodurch er visuelle Ermüdung reduziert. Mit seiner schlanken Bauweise von nur 4,75 Zentimetern (1,87 Zoll) Dicke und einem geringen Gewicht von rund 1.280 Gramm (2,82 Pfund) ermöglicht der Atom problemlos ein beeindruckendes 1080p-Großbildschirmerlebnis auf 180 Zoll in verschiedenen Räumen, ohne dabei viel Platz in Anspruch zu nehmen.

Der Dangbei Atom verbessert die Farbleistung und intelligente Bildanpassung, indem er den Nutzern eine erweiterte Personalisierung mit drei Farbtemperaturvorgaben und RGB-Gain-Einstellungen bietet. Smarte Funktionen wie Autofokus, automatische Trapezkorrektur und intelligente Bildanpassung wurden für schnellere und präzisere Leistung verbessert.

Der Dangbei Atom wird ab Januar auf der offiziellen Dangbei-Website für 999,99 Euro zur Vorbestellung verfügbar sein. Zur Feier der Markteinführung bietet Dangbei einen Rabattgutschein über 150 Euro direkt auf Amazon. Zusätzlich können Leser mit dem Code: AtomExtra50 weitere 50 Euro sparen und haben so einen Einführungsrabatt von insgesamt 200 Euro. Verbraucher können das Produkt auch auf Amazon erwerben, nachdem es offiziell eingeführt wurde.

Dangbei Mars Pro 2 & X5 Ultra: Next-Gen 4K-Laser Heimkino

Zusätzlich zum Atom stellt Dangbei zwei 4K-Laserprojektoren vor, die für den internationalen Markt bestimmt sind. Der Mars Pro 2 ist Dangbeis erster 4K-Laserprojektor mit HDR10+, der für einen Marktstart in der ersten Hälfte des Jahres 2024 geplant ist. Er bietet eine Helligkeit von 2.450 ISO-Lumen und kraftvollen DTS:X-Klang dank seiner beiden integrierten 12-Watt-Lautsprecher.

Der Dangbei X5 Ultra ist der erste 4K-Projektor mit Dreifarb-Laser und Vollfarb-LED-Hybridlichtquellen. Mit der neuesten ALPD-5.0-Lasertechnologie erreicht er eine verbesserte Helligkeit und signifikante Farbverbesserungen, die 110 Prozent des BT.2020-Farbraums abdecken. Besucher:innen können auf der Messe die aktuelle chinesische Version dieses Modells erleben.

Dangbei PadGO: 4K-Pad für unterwegs



Neben den Projektoren präsentiert Dangbei auch das Dangbei PadGO, ein vielseitiges 4K-Tablet mit einem großen 27-Zoll-Bildschirm. Es ist mit einem rollbaren Ständer sowie einem dreh- und höhenverstellbaren Bildschirm ausgestattet, was es zur idealen Plattform für das Ansehen von Filmen, das Hören von Musik, Spiele und für Workouts in jedem Raum des Hauses macht.