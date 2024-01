CES 2024: Aiper bringt den intelligenten Mähroboter Horizon U1

Aiper stellt seinen kabellosen Mähroboter Horizon U1 mit App-Steuerung, KI-gestützter Hinderniserkennung und vielem mehr vor.

Mehr zum Aiper Horizon U1

Der für seine kabellosen Poolroboter bekannte Hersteller Aiper erweitert seine Produktpalette und präsentiert seinen ersten kabellosen Mähroboter. Der Horizon U1 kommt bei der Rasenpflege nicht nur ohne Stromkabel, sondern auch ganz ohne Begrenzungsdraht aus und verfügt über viele intelligente Features: darunter eine KI-gestützte Hindernisvermeidung, eine automatische Mähwegführung und ein integriertes RTK- (Real Time Kinematic) sowie Trägheitsnavigationssystem (INS). Des Weiteren stellt Aiper seine erste App für iOS und Android vor, über die sich der Roboter unter anderem fernsteuern lässt. So schön der heimische Garten auch ist – das regelmäßige Rasenmähen macht nur wenig Spaß. Doch mit dem Aiper Horizon U1 erledigt sich die Arbeit wie von selbst. Denn er ist handlich sowie kabellos und automatisiert das Rasenmähen in bis zu 3.000 m² großen Gärten.

Anders als andere Mähroboter, die zunächst einer aufwendigen Konfiguration und Verlegung von Begrenzungskabeln bedürfen, lassen sich die Rasenkanten dabei bequem in der Aiper-App festlegen. Dank des integrierten RTK- sowie Trägheitsnavigationssystems, bestimmt der Mähroboter seine Position in Echtzeit und verfügt über ein GPS für eine effiziente, zentimetergenaue Navigation. Zudem ist er zur Hindernisvermeidung mit der sogenannten Aiper Vision-Technologie ausgestattet, die eine RGB-Kamera und einen TOF-Sensor mit einem KI-gestützten Algorithmus kombiniert. So werden Gegenstände, wie Trampoline oder Basketballständer, aber auch Kleintiere, rechtzeitig erkannt und der Roboter weicht entsprechend aus. Für komplexe Umgebungen, in denen z. B. zusätzlich der Vorgarten gemäht werden soll, ist außerdem ein separater, kabelloser Signalverstärker erhältlich.

Passt sich an alles an

Während des Mähvorgangs passt sich der Aiper Horizon U1 automatisch an verschiedene Rasentypen sowie -bedingungen an und sorgt für einen gleichmäßigen Schnitt des Grases. Dazu kommt eine adaptive Klingentechnologie mit viergliedriger Schneidscheibenstruktur sowie Federaufhängung zum Einsatz, die sowohl eine Vorwärts- als auch Rückwärtsrotation und damit gleichmäßige Nutzung der Klingen ermöglicht. Weiters verfügt der Roboter durch die Kombination aus Sensoren und GPS über eine intelligente Mähwegführung, die eine präzise Abdeckung der Rasenfläche und ein optimales Mähergebnis sicherstellt. Die profilstarken Reifen sorgen dabei stets für optimalen Grip und ermöglichen das Überwinden von Steigungen von bis zu 45 Grad. Sollten die Reifen doch einmal den Kontakt zum Boden verlieren, greift die Notbremse und der Roboter stoppt augenblicklich.

Nicht zuletzt verfügt der Aiper Horizon U1 über eine automatische Recharging-Funktion: Fällt der Akkustand unter 10 %, fährt er selbstständig zur Ladestation zurück und setzt den Mähvorgang anschließend bei 80-prozentiger Ladung fort. „Ein gut gepflegter Rasen kostet beim Einsatz manueller Rasenmäher viel Mühe und Zeit, die sich viel besser für Gartenpartys oder Grillabende nutzen lässt“, sagt Richard Wang, CEO und Gründer von Aiper Global. „Wir entwickeln unser Produktsortiment ständig weiter, um die Bedürfnisse unserer Kunden nicht nur zu erfüllen, sondern auch zu übertreffen. Durch unsere Investitionen in die Forschung und Entwicklung ist uns mit dem Horizon U1 ein technologischer Fortschritt gelungen, der die Rasenpflege revolutionieren wird.“ Der Roboter wird derzeit auf der CES 2024 vorgestellt. Anschließend ist er ab Herbst im Aiper-Onlineshop sowie im Einzelhandel erhältlich.