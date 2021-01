CES 2021: Laptops der Serie LG gram werden vorgestellt

Der Hersteller stellt neue LG gram-Laptops auf der CES 2021 vor, so viel ist jetzt schon durchgesickert. Was uns genau erwartet, lest ihr hier!

Über die LG gram-Serie

Gleich vorweg: Die CES findet vom 11. bis 14. Jänner statt, und deshalb gibt es noch nicht allzu viele Informationen über die neuen Notebooks der Serie LG gram. So gibt es noch kein richtiges Erscheinungsdatum, und auch der Preis wurde noch nicht bekannt gegeben. LG will jedenfalls die Serie fortsetzen, und ein Highlight der gram-Geräte wird ein 17-Zoll-Gerät mit nur 1,3 Kilogramm. Insgesamt sollen fünf Notebooks vorgestellt werden, und die Modelle im Jahr 2021 sollen ihre gewohnten Stärken ausspielen können. Gewohnt leicht und dünn werden auch dieses Jahr die Notebooks; neben dem 17-Zoll-Laptop wird es auch eine 16-Zoll- (1,2 kg) und eine 14-Zoll-Variante (1 kg) geben. Weiters wird das 16:10-Verhältnis des Bildschirms beibehalten.

Dank noch schmälerer Seitenränder macht das Bildschirm-Rand-Verhältnis mittlerweile 90 % aus – viel Rand gibt es nicht mehr, den man in Zukunft eliminieren kann. Das Touchpad wird leicht vergrößert, um wohl endlich eine gangbare Alternative zur Maus darzustellen. In den neuen Geräten arbeitet die 11. Generation der Intel-Core-Prozessoren, und je nach Gerät eine Iris-Xe- oder eine UHD-Grafikarte. Die Batterielaufzeit soll beeindruckende 19 Stunden überschreiten, allerdings weiß man noch nicht genau, bei welcher Last (Videowiedergabe? Musikhören? Normalnutzung?). Neben den drei klassischen Laptops wird es angeblich auch zwei Convertibles in 14 und 16 Zoll geben. Mal sehen, was davon bis nach Österreich kommt – was haltet ihr davon?