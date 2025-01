Celeste-Nachfolger Earthblade wird abgesagt, Team beginnt von vorn

Earthblade, der Nachfolger des 2D-Plattformers Celeste aus dem Jahr 2018, wurde abgesagt, teilte der Entwickler Extremely OK Games mit.

Bye, Earthblade

“Wir haben diese Entscheidung im Dezember getroffen und hielten es für am besten, bis jetzt zu warten, um sie bekannt zu geben”, schrieb der Entwickler. “Für uns im Inneren hatten wir einige Zeit, um dies zu verarbeiten, zu trauern und daran zu arbeiten, dies zu akzeptieren, obwohl dieser Prozess nichtlinear ist und immer noch andauert.” Der Beitrag beschreibt eine „Uneinigkeit über die IP-Rechte von Celeste” im letzten Jahr zwischen dem ehemaligen Art Director Pedro Medeiros und den aktuellen Extremely OK Games-Mitgliedern Maddy Thorson und Noel Berry. Die drei „errungen schließlich eine Lösung, aber beide Parteien waren sich am Ende ebenso einig, dass wir getrennte Wege gehen sollten”. Medeiros verließ das Team im November und arbeitet derzeit an seinem eigenen Spiel Neverway. Extremely OK Games sagt, dass die Meinungsverschiedenheit nicht der einzige Grund für die Absage des Spiels war, sondern dass sie das Unternehmen dazu veranlasste, “ernsthaft zu prüfen, ob der Kampf um das Ende von Earthblade der richtige Weg nach vorne war”. Obwohl es 2019 angekündigt wurde, sagte das Team, dass es “nicht so weit weg sei, wie man es nach einem so langwierigen Entwicklungsprozess erwarten würde”.

Earthblade sollte ein weiterer 2D-Plattformer im Stil von Celeste sein, das seinen pastellfarbenen Pixel-Art-Stil und Metroidvania-Erkundungselemente entlehnt hat. Das Spiel wäre der Hauptfigur Névoa gefolgt, als sie eine zerstörte Erde mit einem Soundtrack erkundeten, der von Lena Raine komponiert wurde, die zuvor die Musik für Celeste gemacht hatte. Das erste Filmmaterial des Spiels wurde bei den Game Awards 2024 gezeigt und zeigte seine komplizierten 2D-Levels und seinen düsteren Ton. “Celestes Erfolg übte Druck auf uns aus, mit Earthblade etwas Größeres und Besseres zu liefern, und dieser Druck ist ein großer Teil des Grundes, warum die Arbeit daran so anstrengend geworden ist”, schrieb es. “Pedro ist nicht daran schuld – tatsächlich hat uns die Trennung mit ihm die Klarheit gegeben, um zu sehen, dass wir uns verirrt haben, und die Möglichkeit, die Niederlage zuzugeben. Ich fühle mich in vielen Punkten, aber ein großes Gefühl ist zweifellos Erleichterung.“ Der Entwickler sagte, er wolle „nun neu beginnen“ und sich wieder auf “kleinere Projekte” konzentrieren. “Wir erstellen erneut Prototypen und erforschen sie in unserem eigenen Tempo und versuchen, die Spieleentwicklung auf eine für uns passende Weise wiederzuentdecken.“