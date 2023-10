Cat Life Simulator (PC): Erlebt die Welt aus der Sicht einer Katze

Mit dem Cat Life Simulator kommt demnächst ein wahrer Katzen-Simulator auf uns zu. Lest hier mehr über den Titel!

Worum geht’s in Cat Life Simulator?

Auf der offiziellen Website von TESTAGAMERSCREATIONS’ Spiel gibt es schon eine ordentliche Beschreibung des Titels. Wir können die riesige offene Welt frei erkunden, von einer gemütlichen Wohnung bis hin zu Straßen und Parks der Stadt. Je nach Situation wird es unterschiedliche Emotionen geben, die eure Katze erlebt: Von der Freude beim Spielen mit einem Ball bis zur Wachsamkeit bei der Jagd auf Mäuse in der Dunkelheit. Vor allem die Jagd in der Nacht lässt eure Katze angespannt sein, während ihr euch im Dunkeln versteckt und jedes Rascheln und jede Bewegung registriert. Das Spiel enthält verschiedene Missionen und Erfolge, die euch helfen, eure Katze weiterzuentwickeln und neue Aspekte des Katzenlebens aufzudecken.

Erledigt Aufgaben, um Belohnungen und Erfolge zu verdienen. Helft eurer Katze, ihre Fähigkeiten zu entwickeln, zu verbessern und sogar die Handlung zu beeinflussen. Vor allem soll der Realismus in Cat Life Simulator groß geschrieben werden: Die Instinkte, das Verhalten und die Reaktionen auf Situationen sollen lebensecht sein, so wie in Stray. Neue Jagd- und Tarnfähigkeiten machen euch die nachfolgenden Missionen leichter und erschließen euch neue Möglichkeiten im Spiel. Doch auch Cozy Gamer dürfen sich freuen: Es wird ein Zuhause zum Dekorieren geben, das ihr zum perfekten Entspannungsort für euren Stubentiger machen dürft. Spezielle Spielecken, Ruheplätze und gemütliche Dinge eignen sich perfekt dazu, dass euer Erlebnis als Katze ganzheitlich sein wird und ihr nach langen Abenteuern entspannen und aufladen könnt.