Castlevania Season 4 Trailer läutet den Starttermin am 13.5.2021 ein

Zudem veröffentlichte Netflix einen neuen Trailer, der euch einen kurzen Einblick in Castlevania Staffel 4 ermöglicht. Viel Spaß damit!

Das Warten auf die Fortsetzung der Überraschungsserie Castlevania, von der bislang drei Staffel verfügbar sind, nähert sich dem Ende – laut Netflix fällt der Castlevania Season 4 Start-Schuss am 13. Mai dieses Jahres. An diesem Tag soll die Fortsetzung der von den Frederator Studios produzierten Animeserie auf Netflix verfügbar sein.

Ein Rückblick

Wir erinnern uns noch gut an die Ankündigung der Serie im Mai 2017 (Start Sommer 2017). Es wurde ein brutaler und erwachsener Anime angekündigt, der die Herzen des Franchise höher schlagen lassen soll. Bei mir hat Netflix mit der Produktion mitten ins Herz getroffen, wie auch bei vielen anderen. Und so dauerte es nur rund ein Jahr, bis die zweite Staffel an den Start ging (wir berichteten). Auf die dritte Staffel mussten wir dann nochmals eineinhalb Jahre warten, ehe sie im Mai 2020 dem Streamingkatalog von Netflix hinzugefügt wurde. Nun ein weitere Jahr später soll die Geschichte mit der vierten und letzten Staffel zu Ende gehen.

Castlevania Season 4 Start-Termin

Wie eingangs erwähnt, startet die kommende Staffel am 13.5.2021 exklusiv auf Netflix.