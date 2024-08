Card-en-Ciel (PC, Switch): Neuer Trailer und eine Demoversion kommen

Darüber hinaus wurde ein neuer Deep-Dive-Trailer veröffentlicht, um potenziellen Fans die Möglichkeit zu geben, genau zu erfahren, was dieses neue Spiel so mit sich bringt, einschließlich der Art, wie es gespielt wird und welche Art von Strategien erforderlich sind, um erfolgreich zu sein. Rund 100 der 300 im Spiel verfügbaren Karten können in der im September kommenden Demo erhalten werden, und Inti Creates hat auch bestätigt, dass alle Fortschritte, einschließlich der Karten, die wir ergattert haben, nach seiner endgültigen Veröffentlichung am 24. Oktober 2024 auf das vollständige Spiel übertragen werden. Card-en-Ciel ist ein Kartenspiel-Roguelite-RPG mit über 300 einzigartigen Karten – seht selbst:

Wir übernehmen die Kontrolle über Neon, einen Privatdetektiv, der sich auf die Lösung von Fällen spezialisiert hat, die im virtuellen Netz stattfinden. Er muss die Ordnung in ein Spiel in der Entwicklung wiederherstellen, das von unzähligen Charakteren angegriffen wird, die aus anderen Spielen im Laufe der Geschichte durchsickern. Also tauchen wir ein in virtuelle Dungeons, in denen jeder Sieg neue Karten bringt, die wir unserem Deck hinzufügen können. Wir stärken diese Karten und werden so immer besser, was auch notwendig ist. Jede Karte bringt neue Synergien in unser Deck und erstellt Combos miteinander und die speziellen Muse-Karten sind ebenso wichtig. Deren Songs fügen nämlich neue passive Fähigkeiten hinzu, die den gesamten Kampf überdauern. So viel Strategie – freut ihr euch drauf?