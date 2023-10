Capcom hat noch einen großen Titel in der Hinterhand, Release bis März 2024?

Capcom plant, bis zum Ende seins bis März 2024 laufenden Geschäftsjahres einen “großen” unangekündigten Titel zu veröffentlichen.

Mehr zu Capcoms großem Game

Das ist laut einem japanischen Q&A-Interview, das zusammen mit den neuesten Ergebnisergebnissen von letzter Woche veröffentlicht wurde. Capcom erwähnt den unangekündigten Titel in Bezug darauf, wie es seine Umsatzziele zum Geschäftsjahresende erreichen will. In Anbetracht seiner Bestrebungen nach dem unangekündigten Spiel ist es möglich, dass es mit einem der beiden größten Franchises von Capcom, Resident Evil oder Monster Hunter, zusammenhängt. Es ist auch möglich, da es vor März 2024 nur noch wenige große Branchenveranstaltungen gibt, dass das Spiel während der kommenden Game Awards im Dezember angekündigt werden könnte.

Capcom hat gesagt, dass es auf dem besten Weg ist, nach einer starken ersten Hälfte seines Geschäftsjahres 11 aufeinanderfolgende Jahre Betriebsertragswachstum zu erzielen. Das meistverkaufte Spiel des Unternehmens in den ersten sechs Monaten war Street Fighter 6, das seit seiner Veröffentlichung Anfang Juni nun 2,47 Millionen Einheiten überschritten hat. Das Remake von Resident Evil 4 verkaufte sich in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres um weitere 1,66 Millionen Mal, was seine Gesamtverkaufszahl nach seiner Veröffentlichung im März auf 5,45 Millionen erhöht. Capcoms meistverkauftes Franchise aller Zeiten hat jetzt 150 Millionen Verkäufe überschritten – respektabel!