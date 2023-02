Resident Evil 4 Remake: Weg mit den QTEs, her mit frischem Wind

In Resident Evil 4 Remake wird es Nebenquests geben und andere Neuigkeiten. Lest hier mehr über alles, was sich geändert hat!

Mehr zum Resident Evil 4 Remake

Bedeutende neue Resident Evil 4 Remake-Details sind aufgetaucht, darunter, dass Nebenquests und zerbrechliche Waffen hinzugefügt wurden und dass Quick Time Events weitgehend nicht mehr vorkommen. Richtig: ihr werdet Nebenquests sammeln und abschließen können, Messer werden nach einigem Gebrauch kaputt gehen und der Nahkampf wird sich stärker darauf konzentrieren. Was die QTEs betrifft, so wird berichtet, dass Capcom sie als “antiquiert” betrachtete und sie somit durch Mechaniken ersetzte, die eher zu einem modernen AAA-Horror-Titel passten.

Das Resident Evil 4 Remake hat auch einige große Optimierungen am Charakter von Ashley Graham vorgenommen, um sie hilfreicher zu machen. Zu diesem Zweck hat sie keinen Gesundheitsbalken mehr, sondern pausiert kurz, wenn sie oft genug getroffen wird. Sie kann euch entweder genau folgen oder sich eher zurückhalten, und ihr wechselt zwischen den Modi mit einem Druck auf die R3-Taste. Das Remake des Horror-Spiels wird uns aller Voraussicht nach am 24. März 2023 erwarten.