Call of Duty: Modern Warfare II – News zum Release

Der neue Trailer zu Call of Duty: Modern Warfare II verspricht so einiges. Die actionreichen Szenen, untermalt mit besten Metallica-Klängen, deuten auf eine spannende Story im bekannten Setting. Was hat die Task Force 141 zu jener legendären Truppe gemacht, die sie ist? Infinite Ward schließt nahtlos an Modern Warfare aus dem Jahr 2019 an und haut einen weiteren Actionkracher raus.