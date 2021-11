Call of Duty: Vanguard – Review zum neuen Weltkriegs-Shooter

Ich habe es an dieser Stelle bereits mehrmals erwähnt und muss es auch für Call of Duty: Vanguard wiederholen. Diese Blockbuster-Shooter, die sich ein historisches Thema wie den Zweiten Weltkrieg als Ausgangspunkt nehmen, sind teils sehr unreflektierte Spiele. Sie dienen als klassische Held:innen-Geschichten, bei denen der kritische Blick auf ein Thema verstellt bleibt und ein plakatives Schwarz-Weiß-Denken im Vordergrund steht. Folglich bleibt ein Nazi-Scherge wie Heinrich Friesinger ein eindimensionaler Charakter und die Heldentruppe wird glorifiziert. Vielleicht liegt aber gerade in dieser Eindimensionaltät der Reiz solcher Geschichten. Möchte ich über Motive des Bösewichts nachdenken, wenn ich Horden von dummen KI-Nazis wegballere? Wenn das die Frage ist, muss das Genre als Ganzes hinterfragt werden.

Währenddessen kann darüber diskutiert werden, ob eine verzögerte Ladezeit eine Waffe in einem Shooter authentischer macht oder nicht, beziehungsweise ob es sein muss, dass einem auf dem Schlachtfeld Gliedmaßen um die Ohren fliegen und in programmierten deutschen Städten Nazi-Flaggen wehen. Spielerisch bietet Vanguard gerade so viel Neues, dass ich gerne wieder in diese Shooter-Welt eintauche und sowohl durch die Kampagne fetzte als auch schnelle Multiplayer-Gefechte genieße.