Call of Duty Black Ops 6: Neuer Trailer, PC-Anforderungen und Startzeitpunkt sind bekannt

Activision hat eine Vielzahl von Details über die PC-Version von Call of Duty Black Ops 6 veröffentlicht. Lest sie hier bei uns!

Über Call of Duty Black Ops 6

In einem Blogbeitrag enthüllte das Unternehmen die PC-Spezifikationen sowie die Vorlade- und Startzeiten für alle Plattformen. Die PC-Version des Spiels, die von Beenox entwickelt wird, wird über 500 Anpassungsoptionen, 4K-Grafik, Unterstützung für Ultrawide-Monitore und AMD FidelityFX Super Resolution 3 enthalten. Call of Duty Black Ops 6 wird am 25. Oktober 2024 um 6 Uhr früh für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen erscheinen. Es wird auch auf Game Pass beim Start verfügbar sein. Das Herunterladen vor dem Launch beginnt auf allen Plattformen am 21. Oktober, und die Dateigröße des Spiels scheint eine der kleinsten seit Jahren zu sein.