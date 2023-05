Bugsnax kommt im Sommer 2023 auch für iOS-Geräte

Young Horses wird Bugsnax für iOS in diesem Sommer veröffentlichen, dies kündigte das Entwicklerstudio an.

Bugsnax wurde erstmals am 12. November 2020 für PlayStation 5, PlayStation 4 und PC über den Epic Games Store eingeführt, gefolgt von Xbox Series, Xbox One, Switch und PC über Steam und Microsoft Store am 28. April 2022. Unsere eigene Rezension des Titels endete wie folgt: Wer nur die erste Spielstunde im Game verbringt, denkt sich vielleicht, dass hier nicht viel Abwechslung bevorsteht. Doch gebt dem Titel eine Chance, denn nach den ersten ein, zwei Spielstunden wird Bugsnax ein wesentlich besseres Game! Selbst, wenn die optische Aufmachung nicht ganz so ansprechend und realitätsnah ist, so ist das zugrunde liegende Gameplay doch immer wieder fordernd und abwechslungsreich. Mal müsst ihr Fallen stellen, mal andere Tierchen klug einsetzen, aber in Wahrheit ist alles machbar.

Das Versuch-und-Irrtum-Prinzip ist nicht sonderlich problematisch, da sämtliche Rohstoffe (quasi eure „Munition“) schnell nachwachsen. Wenn ihr also mit dem Pokémon Snap-ähnlichen Gameplay, wo ihr mehr denken als agieren müsst, klarkommt, so werdet ihr in diesem Titel bestimmt eure Freude haben. Das Spiel ist sehr kindergerecht aufgebaut, und die Wortwitze funktionieren auch im Deutschen großteils. Solltet ihr aber Action erwarten, eine Grafikpracht oder ein sonstiges Wunderwerk, ist das Game eher nichts für euch. Sollte Bugsnax aber euch irgendwie reizen, holt es euch: Es steckt voller Überraschungen! Die iOS-Version wird ein völlig neues Steuerungsschema per Touch enthalten und gleichzeitig eine breite Palette von Gamepads von Drittanbietern unterstützen. Weitere Informationen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.