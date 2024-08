BTS Cooking On: TinyTAN Restaurant (iOS, Android) ab sofort verfügbar

Com2uS kündigt an, dass das Kochsimulationsspiel BTS Cooking On: TinyTAN Restaurant ab sofort in 170 Ländern für Mobilgeräte verfügbar ist.

Über BTS Cooking On: TinyTAN Restaurant

Zusammen mit dem koreanischen Games-Studio Grampus (u.a. Cooking Adventure, My Little Chef) und den BTS-Charakteren TinyTAN bietet Com2uS eine farbenfrohe Kochsimulation für alle Altersstufen. In BTS Cooking On reisen die Spieler*innen mit TinyTAN um die Welt und eröffnen ein Restaurant mit lokaler Küche. Das Gameplay besteht zunächst aus einfachen Aufgaben, die vielfältiger und herausfordernder werden, je weiter das Spiel fortschreitet. Durch das Aufleveln von Zutaten und Kochutensilien werden Gerichte farbenfroher und köstlicher, was Spieler:innen die Teilnahme an Wettbewerben und das Meistern anspruchsvoller Level ermöglicht.

Ihr könnt Preise wie ein Samsung Galaxy S24 Ultra gewinnen!

Im Laufe des Spiels können die Spieler:innen eine Vielzahl an Dingen sammeln, darunter Geschichten, die die Welt von TinyTAN darstellen, Fotokarten mit TinyTAN-Charakteren und TinyTAN-Bühnen, die die Spieler*innen selbst gestalten können. Anlässlich der weltweiten Veröffentlichung von BTS Cooking On veranstaltet Com2uS ein Event, bei dem die Teilnehmer:innen auf den Social-Media-Plattformen spielbezogene Merchandise-Artikel gewinnen können. Auf TikTok wurde zudem ein neuer AR-Filter eingeführt. Fans, die ein Foto mit dem Filter posten, können Preise wie ein Galaxy S24 Ultra, Google-Geschenkkarten oder Gegenstände aus dem Spiel gewinnen.

BTS Cooking On ist im Play Store und App Store verfügbar. Weitere Informationen werden auf Facebook, YouTube, TikTok, Instagram und X (vormals Twitter) geteilt.