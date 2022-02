Broken Rules bringt Gibbon: Beyond The Trees auf Apple Arcade, PC und Switch

Die bisherigen Games von Broken Rules, Old Man’s Journey (2017) und ELOH (2018) sind beide Apple Design Award-Gewinner. Das ist auch verdient, denn beide Spiele sind absolut wunderschöne und bewegende Erlebnisse. Jetzt hat Broken Rules Gibbon angekündigt, und der Titel konzentriert sich auf eine Familie von Gibbons, die durch die Baumkronen einer üppigen, wunderschönen Dschungelkulisse schwingen. Natürlich gibt es ein Thema mit Menschen, die sich zu weit in das Revier der Gibbons vorwagen, aber seht am besten selbst:

Irgendwie wirkt der Trailer so wie Alto’s Odyssey und dergleichen, also ich freue mich schon auf den Titel. Broken Rules hat laut offizieller Website besonders darauf geachtet, das dynamische Bewegungssystem im Spiel zu schaffen, das darauf basiert, wie sich Gibbons tatsächlich im wirklichen Leben bewegen. Gibbon wird einen Story-Modus sowie einen Endlosmodus bieten. Daneben will das Game schwere Umweltthemen wie Entwaldung, Wilderei und Klimawandel zum Punkt machen. Gibbon: Beyond the Trees wird am 25. Februar auf Apple Arcade veröffentlicht, wobei Switch- und PC-Versionen später im Jahr kommen werden.