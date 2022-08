Brewmaster: Bierbrau-Simulator erscheint am 29.9.2022

Brewmaster ist eine von Auroch Digital entwickelte, authentische Bierbrau-Simulation, die Novizen und Bierkenner gleichermaßen dazu einlädt, die Kunst des Heimbrauens durch die Kreation des ultimativen Craft Beers zu meistern. Angefangen bei echten Chemie-basierten Brautechniken bis hin zur Abfüllung und Etikettierung, können die Spieler in dieser authentischen und entspannenden Bierbrau-Erfahrung zum ultimativen Braumeister werden.

Brewmaster erscheint am 29. September für PlayStation 4 & 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC via Steam zum Preis von 17,99 EUR.