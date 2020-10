Brawlhalla The Walking Dead Crossover-Charkatere angekündigt

Gute Nachrichten für alle Brawlhalla-Fans, die auch AMCs Zombie-Saga lieben – Ubisoft gab heute bekannt, dass Michonne, Rick Grimes und Daryl Dixon aus AMCs The Walking Dead als Brawlhalla The Walking Dead Crossovers verfügbar sind. Von heute bis zum 28. Oktober startet außerdem ein neues In-Game-Event, in dem ihr samt euren Freundinnen endlose Wellen von Walkern so lange wie möglich abwehren müsst. Das In-Game Event bringt außerdem eine neue Karte, die vom Gefängnis aus Staffel 3 und 4 von The Walking Dead inspiriert wurde, sowie ein neues Podium “vergangene Tage“ und den neuen KO-Effekt “Walker-Attacke“.

Die drei neuen Brawlhalla The Walking Dead Crossovers:

Michonne – Epic Crossover für Koju – Mit ihrem Schwert und Bogen ist die erfahrene Schwertkämpferin kampfbereit und sie wird alles Nötige tun, um zu gewinnen.

Rick Grimes – Epic Crossover für Barraza – Mit seinem Beil und seinen Revolvern bewaffnet, ist Rick Grimes bereit allen zu zeigen, was getan werden muss, um zu überleben.

Daryl Dixon – Epic Crossover für Ember – Er brachte sein Motorrad, seine Armbrust, seine Messer und ein paar andere Waffen mit, die ihm dabei helfen sollen, als Sieger hervorzugehen.

Die Crossovers sind für jeweils 300 Mammoth Münzen über den In-Game Store erhältlich. Alle Items, Epic Crossovers, Spielmodi und Maps können immer noch nach dem Ende des Events gekauft und gespielt werden.