Braun bringt Series 9 Pro+ Rasierer – ein Flaggschiff für die beste Rasur

Mit dem Braun Series 9 Pro+ kommt nun das neue Flaggschiff für eine makellose Rasur mit 2-in-1 Rasiersystem auf den österreichischen Markt.

Mehr zum Series 9 Pro+

Bei der Entwicklung hat Braun die Verbraucherbedürfnisse genauestens analysiert und adressiert. Das Ergebnis zeichnet sich durch noch mehr Präzision, Gründlichkeit und Komfort aus: effizient, sanft und langlebig. Der neue Braun Series 9 Pro+ Rasierer überzeugt vor allem durch sein besonderes Plus an Gründlichkeit und Präzision. Dazu hat Braun den ProComfort-Aufsatz neu entwickelt. Dieses 2-in-1 Rasiersystem beinhaltet neben dem Scherkopf den ProComfort-Aufsatz, der vor der Rasur verwendet wird und in Sekundenschnelle ausgetauscht werden kann. Mit dem ProComfort-Aufsatz wird die Haut zunächst mit 387 Massage-Noppen sanft massiert, um sie so perfekt auf die Rasur vorzubereiten. Das Ergebnis ist eine schnellere, präzisere und hautschonendere Rasur. Doch nicht nur das Grobe funktioniert bestens beim neuesten Produkt, auch bei den Feinheiten kann es brillieren.

Der ProTrimmer wurde für ein noch präziseres Konturieren weiterentwickelt. Er zeichnet sich beim Braun Series 9 Pro+ durch eine breitere, gerade Klinge mit verbesserter Geometrie für eine noch überlegenere Schneidleistung aus. Der ProTrimmer ist im Rasierer integriert und kann mit nur einer kurzen Handbewegung schnell und mühelos ausgefahren werden. Die Klinge aus rostfreiem Chirurgenstahl sorgt für lebenslange Schnittschärfe und auch bei längeren Haaren für besondere Präzision. Alle Teile des Rasierers sind so konzipiert, dass sie leicht zugänglich sind und im Bedarfsfall einzeln ersetzt werden können. Das trägt entscheidend zur Langlebigkeit des Produktes bei, was äußerst löblich ist. Mit dem 6-in-1 SmartCare Center geht der Flaggschiff-Rasierer einen innovativen Schritt weiter in Richtung Komfort und Langlebigkeit, denn es bietet hygienische Reinigung und Pflege.

Über das SmartCare Center

Durch die verbesserte Formel der Reinigungsflüssigkeit wird der Rasierer nicht nur schonend gereinigt, sondern optimal gepflegt und kann somit seine Rasierleistung über die Lebensdauer eines Scherkopfes hinweg erhalten. Die neu entwickelte, verbesserte Reinigungsformel auf Alkoholbasis entfernt die Ansammlung von Talg und kleinen Haarpartikeln. Dank der alkoholischen Reinigungsflüssigkeit werden Keime und Bakterien im täglichen Reinigungsvorgang abgetötet. Das bedeutet eine ums Zehnfache hygienischere Reinigung als einfaches Abspülen mit Leitungswasser. So beginnt jeder Tag mit dem Gefühl, einen neuen Rasierer in der Hand zu halten.

Das 6-in-1 SmartCare Center bietet:

Automatische Programmwahl (3 Programme: Kurz-, Normal- und Intensivprogramm)

Hygienische Reinigung

Schutz gegen Verschleiß: Die Klinge behält bis zu 18 Monate ihre Schärfe

Optimierte Rasierleistung

Aktive Trocknung

Automatisches Laden

Der neue Braun Series 9 Pro+ (zur offiziellen Website) ist ab sofort im stationären Handel in ganz Österreich zu einer UVP von 479,99 Euro erhältlich.