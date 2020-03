Brandneues Trials of Mana Gameplay-Video veröffentlicht

Gute Nachrichten für die Fans von Trials of Mana – Square Enix veröffentlichte vor wenigen Minuten einen neuen Trials of Mana Gameplay-Trailer, der euch weitere Einblicke ins Spiel gewährt (inkl. deutsche Untertitel!).

Dieser neue Trailer taucht tief in einige der unglaublichen Features ein, die euch im Spiel erwarten. Seht euch an, wie ihr abhängig von euer Wahl aus den sechs einzigartigen Helden für euer Trio unterschiedliche Abenteuer erlebt. Werft einen Blick auf das Kampfsystem und findet heraus, wie die Änderung der Klasse eines Charakters diesem eine neue, mächtige Form verleiht. Erlebt einige der neuen Fähigkeiten in Aktion and entdeckt eine weitläufige Welt voller Geheimnisse und Mysterien, die darauf wartet, von euch erkundet zu werden.