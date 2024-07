Brandneuer Trailer zu Harry Potter: Quidditch Champions veröffentlicht!

Am 3. September 2024 ist es so weit, dann erscheint Harry Potter: Quidditch Champions für PC, PS5 und Xbox Serie-Konsolen. Seht das neueste Video gleich hier!

Über Harry Potter: Quidditch Champions

Nach dem großen Erfolg von Hogwarts Legacy gibt es demnächst Nachschub für sportlich angehauchte Fans der Zauberwelt. Harry Potter: Quidditch Champions (zur offiziellen Website) soll uns in die Welt des Zaubersports mit Besen eintauchen lassen, und uns ein „rasantes, wettbewerbsorientiertes“ Mehrspieler-Erlebnis bieten. Von Hinterhofkämpfen im Fuchsbau der Weasleys bis zu hochkarätigen Showdowns bei der Quidditch-Weltmeisterschaft werden wir an verschiedenen ikonischen Schauplätzen gegeneinander antreten können – wahlweise als Treiber, Jäger, Hüter oder Sucher. Der Teaser-Trailer zeigt neben Harry, Ron und Hermine auch die Weasley-Zwillinge Fred und George, Draco Malfoy oder den Quidditch-Weltmeister Viktor Krum von der Durmstrang-Schule. Welche Charaktere neben den Hauptprotagonisten noch spielbar sein werden, ist bislang aber nicht bekannt.

Fest steht: Es kommt ein Karriere-Modus für Einzelspieler, aber auch einen Wettbewerbsmodus, der online funktioniert. Daher wird eine ständige Internetverbindung erforderlich sein, und angeblich wird es keinen Splitscreen-Modus geben. Dafür gibt es aber einen Charakter-Editor, mit dem ihr eure ganz eigene Figur erstellen dürft. Yay! Das Spiel wird am 3. September 2024 für PC, PlayStation und Xbox Serie (und wohl nicht mehr für Nintendo Switch) veröffentlicht. Was Fans wie mich erfreuen dürfte, ist, dass es laut der offiziellen Website des Entwicklerstudios keine Mikrotransaktionen in diesem Titel geben wird. Spieler:innen, die Hogwarts Legacy besitzen, erhalten übrigens als zusätzliches Goodie das Bonus Legacy Pack mit einigen kosmetischen Inhalten. Nun haben wir also schon zwei offizielle Videos zum Spiel bekommen – was sagt ihr dazu, holt ihr euch den Titel? Ich als alter Fan werde da gleich vom ersten Augenblick an mitmachen, endlich gibt es wieder Besensport!