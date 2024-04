Braid: Anniversary Edition kommt später, Release Mitte Mai 2024

Thekla hat die Veröffentlichung von Braid: Anniversary Edition verschoben. Zwei Wochen müssen wir uns länger gedulden!

Über Braid: Anniversary Edition

Das Spiel, das zuvor am 29. April veröffentlicht werden sollte, wird jetzt am 14. Mai auf PS5, PS4, Nintendo Switch, PC und Netflix erscheinen, sagte Jonathan Blows Studio. Die Anniversary Edition wird einen Tag später am 15. Mai für Xbox-Konsolen herauskommen.

Zusätzlich zu den zuvor angekündigten Funktionen sagte Thekla, dass das Spiel im Vergleich zum Original auch 14 Kommentarindex-Levels enthalten wird, die für die Navigation in seinen mehr als 15 Stunden Kommentar, 13 neue vollständige Puzzle-Level und 12 alternative Design-Levels verwendet werden.