Born of Bread – ein neues Paper Mario-like kündigt sich an

Mit Born of Bread kommt ein Indie-Titel auf uns zu, der sich stark an die Paper Mario-Serie anlehnt. Schräger Humor und coole Optik inklusive!

Über Born of Bread

Nintendo selbst bringt gerade wieder einiges aus der guten alten Zeit heraus. Da kam 2020 The Origami King, aber auch Super Mario RPG und Die Legende vom Äonentor kommen wieder auf Nintendo Switch. Born of Bread bedient sich der grundsätzlichen Mechaniken der Titel, bringt aber einiges aus eigenem Antrieb in den Mix. Viele Wortspiele rund um den Teig, jede Menge Witze (gut und flach) und höchst unbeschwert zieht der Titel euch in den Bann. Wesen aus einem anderen Zeitalter stiften Unheil im ganzen Land! Ihr Unfug bringt auch eine große Bedrohung für jedermann mit sich. Der ungewöhnliche Held, ein aus Brot geborener Golem, gerät mit seinen neu gewonnenen Gefährten inmitten eines sich seit Jahrtausenden anbahnenden Dramas. Sie werden dabei unglaubliche Orte bereisen und faszinierenden Figuren begegnen. Vielleicht ist ja Stulle der Held, der die Dinge gebacken kriegt? Zur offiziellen Website geht es hier, und ein offizieller Trailer folgt sogleich: