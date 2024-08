Borderlands 4 kommt 2025 und ist chaotisch wie immer

Laut der Borderlands 4-Beschreibung haben die Spieler*innen die Aufgabe zu sehen, ob sie das Zeug dazu haben, als legendärer Vault Hunter in die Geschichte einzugehen, während sie nach geheimen außerirdischen Schätzen suchen und alles in Sichtweite sprengen. Also alles beim Alten! Es wurden keine Plattformen bestätigt, aber die Steam-Liste zeigt, dass sowohl Xbox- als auch PlayStation-Controller unterstützt werden, was darauf hindeuten könnte, dass das Spiel sowohl auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 als auch auf dem PC verfügbar sein wird. Freut ihr euch darauf?