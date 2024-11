Boox Go Color 7 farb E-Ink-Reader mit vielen Freiheiten im Test

Das Boox Go Color 7 ist der perfekte E-Reader für alljene, die die Freiheit eines Androidsystems suchen. Nie wieder gebunden sein an einen bestimmten Store. Für mich ein Hauptgrund, warum ich mein Kindle sehr bereitwillig gegen das Boox Go Color 7 getauscht habe. Ich kann nun meine E-Books überall kaufen und sie ohne Probleme aus jedem Store runterladen. Dabei behalte ich den Zugriff auf die bisher gekauften Bücher bei Amazon, denn die kann ich glücklicherweise am Go Color 7 normal weiter nutzen. Das Gerät arbeitet momentan mit Android 12, sprich ihr könnt euch jede erdenkliche App runterladen. Habt ihr z.B. schon einen Cloud-Anbieter für eure Daten und Bücher, dann nutzt ihn doch ganz einfach. So könnt ihr sogar eure Notizen synchronisieren und am Gerät mit Kommentaren und Highlights versehen.

Technische Details Bildschirm: 7 Zoll Kaleido 3 (4,096 colors) Carta 1200

Auflösung 1680 x 1264 (B/W 300 ppi, Color 150 ppi)

Steuerung: Touch + 2 Navigationsknöpfe (Funktionen einstellbar)

CPU: 2.4Ghz Octa-core

RAM: 4GB

Speicher: 64GB (mit SD-Karte erweiterbar)

Verbindungsmöglichkeiten: Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) + BlueTooth 5.0

Frontlicht (Warm-/Kalteinstellungen)

Unterstützte Softwareformate: Dokument (Buch) Formate: PDF, CAJ, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX, EPUB3 Bild Formate: PNG, JPG, BMP, TIFF Audio Formate: WAV, MP3 Unterstützt durch Android auch 3 rd party apps

Gewicht: 195 Gramm

Maße: 156*137*6.4mm

Hör- und Lesegenuss Neben allen erdenklichen Lese-Apps kann das Gerät auch Audio wiedergeben. Damit wird es möglich eure Hörbucher anzuhören oder eure Lieblings-Podcast-App downzuloaden. Durch die Bluetooth-Funktion könnt ihr außerdem auf eure Kopfhörer umswitchen. Es ist einfach eine Freude mit dem Go Color 7 Medien zu konsumieren und alle Dienste und Apps nutzen zu können, die ich auch auf meinem Smartphone oder PC nutze. Das ist allein ist für mich schon Grund genug, um das Gerät zu empfehlen. Natürlich hat das mit etwa 280 Euro aber auch einen Preis, die euch diese Freiheit kostet. Damit erkauft ihr euch unter anderem einen voll funktionsfähigen Browser, mit dem ihr ganz normal im Web surfen könnt. In der Theorie könnt ihr sogar auf YouTube gehen und euch Videos anschauen. Das solltet ihr aber nicht unbedingt tun, denn darauf ist so ein E-Ink-Bildschirm einfach nicht ausgelegt. Man sollte sich bei einem farbigen E-Ink-Bildschirm keinen normalen OLED-Display erwarten. Die Farben sind immer etwas getrübter, besonders wenn ihr das Hintergrundlicht einschaltet. Wollt ihr z.B. Comics lesen – und das funktioniert mit dem Gerät wirklich hervorragend – dann kann ich das bei normalem Licht bzw. Sonnenschein sehr empfehlen. Es gibt einen eigenen Modus, wo Panels erkannt werden und ihr zwischen diesen hin und herspringen könnt. Das Display ist sieben Zoll groß und verfügt über 1.680 x 1.264 Pixel im Schwarzweißmodus. Im Farbmodus stellt der Reader alles in den 4096 möglichen Farben dar, die Auflösung ist dann halb so groß. Ich nutze das Boox Go Color 7 gerne und meist vor dem Schlafengehen, also in der Nacht und ohne zusätzliches Licht. Da ist der Weiß-auf-Schwarz Modus und die Möglichkeit zwischen kalten und warmen Farbtemperaturen beim Licht hin und her zuschalten äußerst angenehm. Ein winziger Wehrmutstropfen ist, dass die Beleuchtung nicht automatisch an die Helligkeit des Raums angepasst werden muss. Sie kann aber jederzeit mit zwei Berührungen adjustiert werden. Dafür wechselt Dank Gyrosensor die Seitenorientierung von Hoch- und Querformat problemlos.

Für jede App, die passende Konfiguration Ich habe ja bereits erwähnt, dass ihr potenziell auch YouTube runterladen könnt. Das solltet ihr dem Gerät aber nicht antun oder nur im Ausnahmefall nutzen, denn der Bildschirm ist dafür nicht ausgelegt. Kein E-Ink kann das auch nur annähernd liefern, aber es gibt praktische Modi, um diese den verschiedenen Apps zuweisen zu können. Außerdem gibt es für jede App noch eine Optimierung, um Texte generell besser lesbar zu machen. Ihr könnt bei den beiden Buttons konfigurieren, was diese in der der jeweiligen App bewirken sollen. Lauter/leiser machen, umblättern, etc. können frei eingestellt werden. Zum Lesen eines Buches verwende ich den normalen Modus, d.h. beste Bildqualität, aber dafür geringe Bildwiederholrate. Speed eignet sich super um Textscrolling zu betreiben oder Bildergalerien durchzuschauen, erhöht aber das Ghosting (manche Striche verblassen langsam und bleiben noch kurz zu sehen) ein wenig. Der vierte Modus eignet sich ganz besonders dafür, wenn ihr am Bildschirm großflächige Farbbereicht habt, wie es bei Graphic Novels und Comics der Fall ist. Unter den technischen Details in der Zeile Unterstützte Softwareformate, seht ihr, dass der Reader 20 Text-, vier Bild- und zwei Audioformate unterstützt. Es gibt alle gängigen Formate der großen Anbieter und alles wird sofort erkannt und zu eurer Bibliothek hinzugefügt. Wenn ihr viele Audiodateien speichern wollt, könnt ihr den Boox Go Color 7 per SD-Karte erweitern. Nachdem ich meine Podcasts streame, komme ich mit den 64 GB für meine Bücher locker aus. Die Dateien sind bei mir zwischen 2 und 55 MB, wobei auch einige Comics dabei sind. Bestimmte Dinge wie eine Galerie und auch ein KI-Assistent sind vorinstalliert. Bei diesem handelt es sich um einen Client für GPT3. Das einzige kleine Manko, dass ihr neben dem Preis für all diese Freiheiten bezahlen müsst ist, dass der Reader ein paar Sekunden lang hochfährt. Für mich ist das locker zu verschmerzen, wer aber sofort auf Knopfdruck loslegen will, dem dürfte dabei die Geduld ausgehen.