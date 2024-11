Bladesong: Waffen schmieden und NPCs versorgen in diesem RPG

Bladesong ist ein einzigartiges Schwertschmiede-Spiel in Entwicklung, das umfassende Anpassungsmöglichkeiten bietet und eine fesselnde Geschichte in der Stadt Eren Keep erzählt.

Über Bladesong

Von der offiziellen Steam-Website des Spiels gibt es bis dato nur wenig Infos. Das Game bietet beispiellose Anpassungsoptionen und lässt euch Kundenaufträge erfüllen. Das macht ihr, indem ihr allen Anforderungen gerecht werdet – so könnt ihr dann eure Schmiede erweitern und immer besser werden, bis ihr den Meisterrang in dieser mittelalterlichen Fantasy-Welt erreicht. Ihr sollt sogar das Schicksal von Eren Keep formen können, denn ihr trefft treue Gefährten und listige Gegner in einer der letzten verbliebenen Bastionen der Menschheit, nachdem die Götter sich selbst verbannt haben. Es wird spannend zu sehen, wie Bladesong das Ganze dann ansprechend verpackt.

Anforderungen können etwa sein: Leichte Trainingsschwerter, kurze scharfe Klingen, oder doch ein ausladendes Großschwert? Vor allem finde ich interessant, wie der RPG-Aspekt des Titels aussehen wird. Können wir durch unsere Arbeit tatsächlich die Entwicklung von Eren Keep beeinflussen, wenn wir Wächter schwächere oder stärkere Waffen bereitstellen? Müssen wir uns an die Budgets von Kunden halten, oder können wir allen Kund*innen das Beste vom Besten bieten? Wie sieht es mit den Materialien aus? Nun, ein öffentlicher Playtest wird von 4. bis 13. Dezember 2024 stattfinden. Seid ihr dann dabei? Hier noch ein Trailer für euch!