Blade Runner 2033: Labyrinth wird das erste Spiel des Franchise seit 25 Jahren

Das Spiel wird von Chelsea Hash geleitet, die zuvor an Solar Ash und What Remains of Edith Finch gearbeitet hat. Seit seiner Gründung im Jahr 2016 ist Annapurna Interactive dafür bekannt, von der Kritik gefeierte Indie-Titel wie What Remains of Edith Finch, Outer Worlds, Sayonara Wild Hearts und auch Stray zu veröffentlichen. Im Jahr 2020 gab das Unternehmen dann bekannt, dass es ein eigenes internes Studio einrichtet, und im Jahr 2022 enthüllte es, dass Hash zusammen mit anderen Mitgliedern des Solar Ash-Entwicklungsteams dem neuen Studio als Spieldirektor beitrat. Damals wurde nicht bekannt gegeben, woran das neue interne Studio arbeiten würde, aber wir wissen jetzt, dass es Blade Runner 2033: Labyrinth sein wird.