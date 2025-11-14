Black Friday bei Yale: Bis zu 50 % Rabatt auf intelligente Sicherheitslösungen

Das Black Friday-Event von Yale steht vor der Tür und bringt vom 17. November bis 1. Dezember 2025 außergewöhnliche Angebote!

Sie gelten nämlich auf die gesamte Yale Smart Security Kollektion. Ob für Hausbesitzer, Mieter oder Vermieter – wer sein Zuhause smarter und sicherer gestalten möchte, sollte jetzt zugreifen. Die Lagerbestände sind begrenzt, daher gilt: schnell sein lohnt sich!

Linus Smart Lock L2: Komfort trifft Sicherheit

Das preisgekrönte Linus L2 ist das Highlight für alle, die schlüssellosen Zugang mit modernster Technik kombinieren möchten. Es ist auch ideal für Vermieter: Die Integration in Partnerplattformen spart Zeit bei der Schlüsselübergabe – ganz ohne zusätzliche Abo-Kosten. Zu unserem Test des Produkts geht es hier entlang, und die größten Vorteile des Black Friday-Events von Yale sind:

Bis zu 30 % Rabatt auf Bundles oder 25 % auf Einzelgeräte

Einfaches Teilen virtueller Schlüssel und Codes via Yale Home App

App Kompatibel mit Zubehör wie dem Yale Smart Keypad 2 – Fingerprint

Automatisches Ver- und Entriegeln für maximale Bequemlichkeit

Wissen, wer vor der Tür steht: Smart Cameras & Video Doorbell

Yale belohnt alle Tech-Fans mit 25 % Rabatt auf Smart Cameras sowie die Smart Video Doorbell. Hier findet ihr unsere Tests der Indoor Camera, der Outdoor Camera sowie der Smart Video Doorbell! Diese Produkte bieten Full-HD-Live-Streaming, KI-basierte Personen- und Haustiererkennung sowie individuell einstellbare Erfassungszonen. Mit der Smart Video Doorbell entgeht euch kein Besucher mehr – und dank Integration mit dem Yale Linus Smart Lock L2 lassen sich Türen direkt über die App sicher öffnen.

Smart Alarm – Eure Schutzbarriere mit Köpfchen

Sichert euch nicht weniger als 50 % Preisvorteil auf die Yale Smart Alarm Kits. Zu unserem Test des Smart Alarm Starter Kit L geht es hier! Diese moderne Alarmanlage erkennt potenzielle Vorfälle frühzeitig und schützt zuverlässig vor Einbrüchen. Zu den Vorzügen gehören eine einfache Installation, intuitive Steuerung,smarte Benachrichtigungen und die Möglichkeit bis zu 4 frei definierbare Zonen (z.B. EG, OG, Keller, Garten…) individuell abzusichern – all das macht sie zur idealen Lösung für jedes Zuhause.

Rundumschutz dank Yale Tresore

Auch für die Aufbewahrung wichtiger Dokumente und Wertsachen sorgt Yale: Mit 25 % Rabatt auf Yale Tresore – dazu gesellt sich auch der vernetzte Yale Smart Safe – erhaltet ihr geprüfte Sicherheit zu einem äußerst attraktiven Preis.

So sieht das Black Friday-Event von Yale aus, bei dem ihr zwischen klassischen Schlüssellösungen, Fingerabdruckzugang oder App-basiertem Fernzugriff wählen dürft. Natürlich lassen sich diese Gerätschaften in diesem durchdachten Ökosystem schrittweise erweitern, genau passend zu euren Bedürfnissen. Entdeckt jetzt die exklusiven Black Friday-Angebote von Yale und sichert euch eure smarte Sicherheitslösung, solange der Vorrat reicht. Übrigens: Die offizielle Yale-Website hat den Versand jetzt auch für uns in Österreich ermöglicht!