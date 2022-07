Black Desert: Erweckung der Drakania ab sofort für PC und Konsole verfügbar 

Pearl Abyss hat – wie geplant – die Black Desert: Erweckung der Drakania für PC und Konsole veröffentlicht. Die Erweckung bietet einen komplett neuen Spielstil, den ihr ausprobieren könnt. Zudem gibt es eine neue Questreihe über die Drakania und ihre Drachen-Vorfahren. Das Update bietet außerdem die neue Saison Drachendämmerung, die euch mit schnellerem Levelling und Ausrüstungsverbesserungen versorgt. Die Inhalte der Drachendämmerung-Saison sind nur für PC-Spieler:innen erhältlich.

Alle neuen Spieler:innen, die im Event-Zeitraum von 27. Juli bis zum 10. August Stufe 50 erreichen, erhalten einen kostenlosen Game Pass. Dieser erlaubt dauerhaften Zugriff auf das Spiel. Beenden neue Abenteurer:innen die Erweckungs- oder Nachfolge-Quest, nehmen sie automatisch an einer Verlosung der Edition des Eroberers teil. Diese enthält besondere Gegenstände und Ingame-Währung im Wert von 90 Euro. Bestehende Spieler:innen können an dieser Verlosung teilnehmen, sobald sie ihre drei Tuvala-Ausrüstungen in ihrem Inventar mit einem Charakter der neuen Saison auf das PEN-Level verbessern. Ihr könnt auf Steam oder Konsole können an dem Event nicht teilnehmen.