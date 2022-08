Bitte warten: Warhammer 40K: Darktide kommt erst Ende November

Warhammer 40K: Darktide, ein Koop-Shooter für vier Spieler im düsteren Sci-Fi-Universum von Games Workshop, wurde verschoben.

Nachdem er kurz in einem neuen Trailer beim letzten Summer Game Fest 2022 aufgetreten war, wurde der Shooter um 10 Wochen verschoben. In einem Beitrag auf Twitter sagte Fatshark-CEO Martin Wahlund, dass Darktide nun voraussichtlich am 30. November auf dem PC veröffentlicht wird. Die Xbox Serie-Version wird kurz darauf zu einem unbestimmten Datum veröffentlicht. “Ein Spiel zu verzögern ist vielleicht eine der schwierigsten Entscheidungen, vor denen ein Entwickler steht, und eine, auf die wir uns nicht freuen”, sagte Wahlund. “Wir hoffen immer noch, dass dies für unser Engagement spricht, uns die notwendige Zeit zu nehmen und alles zu tun, um Ihnen das bestmögliche Spiel zu bieten.”