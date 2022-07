God of War Ragnarök Cinematic Trailer, Editionen und Erscheinungsdatum enthüllt!

Nach Monaten gibt es nun endlich ein neues Lebenszeichen vom meist erwarteten Spiel des Jahres. Wann genau God of War Ragnarök erscheinen wird, wurde heute mit einem kurzen aber stylischen Cinematic Trailer enthüllt. Außerdem wurden zwei Collectors Editionen angekündigt, die bald vorbestellt werden können.

Ragnarök kommt dieses Jahr !

Ragnarök erscheint am 09. November 2022 für PlayStation 5 und PlayStation 4. Das nächste Abenteuer von Kratos und Atreus entführt die SpielerInnen erneut in die Welt der nordischen Mythologie und begleitet die nächsten Schritte des ungleichen Duos. Einen besonderen Auftritt bekommen zudem ikonische Charaktere wie Freya und Thor, die als Antagonisten dieses Mal eine außergewöhnliche Rolle in der Geschichte des Spiels übernehmen.