Ubisoft kündigt neues Skull and Bones Gameplay für die gamescom 2022 an

Gute Nachrichten für alle, die auf Neues von Skull and Bones warten und auf der gamescom 2022 dabei sind – Ubisoft kündigte nun an, dass es auf der gamescom in Köln in Halle 7.1 sowohl Skull and Bones Hands-on-Möglichkeiten als auch eine exklusive Kinovorführung geben wird.

​Eine umfangreiche Show zu Ubisofts kommendem Open-World-Piratenspiel wird in einem 300 Quadratmeter großen Kino präsentiert, welches mit modernster Soundtechnik ausgestattet ist und über 200 Besucher:innen gleichzeitig aufnehmen kann. Die Präsentation der Entwickler selbst wird neue Gamplay-Szenen zeigen und die Fans in eine düstere Piratenfantasie mit einzigartiger Umgebung eintauchen lassen.