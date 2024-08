Bitte warten: Prison Architect 2 kommt erst 2025 oder später heraus

Prison Architect 2, die Fortsetzung des Kulthits von 2015, kommt in diesem Jahr nicht wie geplant heraus. Was ist los, Paradox?!

Warten auf Prison Architect 2

Der Herausgeber des Gefängnisbausimulators, Paradox Interactive, hat angekündigt, dass sich die Veröffentlichung auf unbestimmte Zeit verzögert hat. In seinem Beitrag hat Paradox zugegeben, dass seine internen Bewertungen und Beta-Test-Feedbacks die Bereiche aufgedeckt haben, die mehr Aufmerksamkeit erfordern, vor allem die Leistung und den Inhalt des Spiels. “Wir müssen die Qualität etwas mehr erhöhen, um die Standards zu erfüllen, die wir mit dieser Fortsetzung erreichen möchten”, schrieb es. So weit, so gut, aber diese neueste Entwicklung kommt nach einer Reihe von Verzögerungen. Prison Architect 2 sollte am 26. März herauskommen, aber es wurde ein paar Mal verschoben, wegen Problemen mit der Speichernutzung und der Mindestkonfiguration des Spiels.

Aber dieses Mal beschloss Paradox, kein neues Veröffentlichungsdatum festzulegen. Es heißt, dass es ein neues ankündigen wird, sobald die Prison Architect 2-Teams die problematischen Teile des Spiels überarbeitet haben. Paradox erklärte, dass die Verbesserung des Spiels Zeit brauchen wird, weil es “tiefgreifendee Systeme hat, die alle miteinander interagieren”. Wenn ein Bereich überarbeitet wurde, müssen auch andere Teile des Spiels repariert oder angepasst werden. Vorbesteller*innen bekommen das Geld zurück – habt ihr direkt bei Paradox bestellt, geht es vollautomatisch. Alle anderen müssen ihre Rückerstattung im jeweiligen Store beantragen. Paradox wird die Option entfernen, das Spiel vollständig vorzubestellen, und stattdessen den Vorbestellungsbonus zum Basisspiel hinzufügen.