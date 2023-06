BioWare übergibt SWTOR, konzentriert sich auf Mass Effect und Dragon Age

BioWare hat bestätigt, dass es Mitarbeiter im Rahmen des Übergangs von Star Wars: The Old Republic zu einem neuen Entwickler entlassen wird.

BioWare stellt sich neu auf

In einem früheren Medienbericht bestätigte das Unternehmen, dass das 12-jährige MMO bald zu Broadsword übergegangen werden würde. Das Studio arbeitet bereits mit EA zusammen und verwaltet den Betrieb seiner klassischen MMOs Ultima Online und Dark Age of Camelot verwaltet. Der Präsident von Broadsword, Rob Denton, hat direkte Erfahrung mit SWTOR, nachdem er geholfen hat, das Team während des Starts des Spiels während seiner Zeit bei EA zu führen. Obwohl den meisten Leuten des aktuellen Entwicklungsteams Rollen bei Broadsword angeboten werden, wird laut BioWare nicht jeder diesen Schritt machen.

In Zukunft wird sich BioWare auf zwei wichtige Franchises konzentrieren: Mass Effect und Dragon Age, sagte Gary McKay von BioWare. “Wenn wir in die Zukunft blicken, konzentriert sich BioWare darauf, führend bei der Entwicklung von immersiven, emotional aufgeladenen Einzelspielerspielen zu sein, mit Teams hauptsächlich in Austin und Edmonton. Dies bedeutet einen erneuten Fokus auf unsere beiden wichtigsten Franchises: Dragon Age und Mass Effect. Für Dragon Age bauen, polieren und stimmen wir weiterhin eine außergewöhnliche Erfahrung ab, von der wir wissen, dass unsere Fans sie lieben werden. Wir können es kaum erwarten, bald mehr darüber zu teilen. Für Mass Effect setzen wir die Vorproduktion mit einem Kernteam von erfahrenen Geschichtenerzählern fort, die die tiefe Franchise-Geschichte auf spektakuläre neue Weise voranbringen.“