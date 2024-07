BioShock 4: Erstes Bild von MP1ST geteilt, Vorschau auf das UI-Design

Ein Bild von BioShock 4 aus der frühen Entwicklung wurde online geteilt, das einen Einblick in das UI-Design der 2K-Fortsetzung zeigt.

Zu BioShock 4

Das Bild – veröffentlicht von MP1ST, daher auch das Wasserzeichen – soll von einer Arbeitsrolle eines 2K-Künstlers für visuelle Effekte stammen, die nicht zum Schutz ihrer Privatsphäre verknüpft wurde. Insbesondere zeigt das Bild den Codenamen “Parkside”, auf den 2021 der Journalist Colin Moriarty verwiesen hat, in dem er angebliche Details über das neue BioShock-Spiel, einschließlich seiner Einstellung, enthüllte.

2K gab erstmals im Dezember 2019 bekannt, dass die Arbeit an einem neuen Eintrag in der BioShock-Serie begonnen hatte, aber es war in den Jahren seitdem über das Projekt sehr leise geworden. Das Spiel wird vom neuen Cloud Chamber Studio von 2K erstellt, das speziell für das Projekt in der 2K-Zentrale der San Francisco Bay Area in Kalifornien sowie in Montréal, Québec, gegründet wurde.