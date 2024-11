Billie Bust Up: Musikalisches 3D-Jump’n’Run mit Rhythmus-Bosskämpfen

Wenn My Little Pony auf Cuphead und Disney trifft, bleibt kein Auge trocken. Soweit die Idee hinter Billie Bust Up – lest hier mehr!

Über Billie Bust Up

Das Spiel macht derzeit die Runden auf sozialen Medien, obwohl es noch nicht mal erschienen ist. Denn in diesem außergewöhnlichen, musikalischen 3D-Jump ‘n’ Run (zur Website des Games) begebt ihr euch auf eine aufregende und fantasievolle Odyssee. Sie wurde von zeitlosen, magischen Zeichentrickfilmen inspiriert und steckt voller fantastischen Charakteren und unglaublichen Songs. Ohrwurmgefahr! Ihr schlüpft in die Hauptrolle der abenteuerlustigen und eigensinnigen jungen Ziege Billie, die in die Fußstapfen ihres lange verschollenen Vaters treten und eine mächtige Magie zurückgewinnen will.

Zusammen mit eurem mystischen Axolotl-Mentor Aristotle und dem spielbaren Fuchs Oscar für eure Koop-Unterstützung erkundet ihr fremde Welten und nehmt es mit Bösewichten auf. Seid gewarnt, denn sie sorgen mit ihren eigenen unvergesslichen Liedern für Aufsehen! Schnell meistert ihr unglaubliche magische Kräfte und entdeckt eine düstere, aber dennoch fantastische Welt, in der gekonntes Gameplay und richtig klasser Musik (der YouTube-Kanal beweist es) harmonisch miteinander verbunden sind. Fad wird es nicht, denn es gibt unterschiedliche Gameplay-Erlebnisse und Schlachten für jeden Song, um euch immer auf neue und interessantere Weise zu begeistern, und nicht, um sich zu wiederholen…